Trump Neden Uzay Kuvvetleri Kurmak İstiyor?

Trump, ABD'yi uzayda savunmaya geçmesi için hava kuvvetlerinden bağımsız bir Uzay Kuvvetleri kurmayı istediğini açıklamıştı ve geçtiğimiz günlerde gelen yeni haberler ile bu kuvvetlerin 2020'de kurulmasının planlandığını öğrenmiştik.

ABD'de yetkililer, Trump'ın önerisiyle gündeme gelen uzay kuvvetleri kurma fikrini hala değerlendiriyor ve geçmişte reddedilmiş olsa da artık bu fikre çok daha ılıman bir yaklaşım olduğu söyleniyor. Peki ABD'yi uzayda yeni bir askeri kuvvet birimi oluşturmaya iten ana sebep aslında nedir?

Çin, ABD ve Rusya'nın uzay yarışı

Söz konusu uzaya dair gelişmeler olduğunda, özellikle ABD ve Rusya arasındaki çekişme tüm dünyanın aşina olduğu bir durum. Ancak artık işler iyice kızışmış durumda çünkü uzay, evrene açılacağımız bir kapı olmaktan çok dünyanın askeri gücünü destekleyen bir 'platform' haline gelmiş durumda. Özellikle Rusya, Çin ve ABD gibi ülkeler uzayı artık kendi askeri çıkarları için kullanmaya başladılar ve bu da gerilimin sürekli artması anlamına geliyor.

Bu ülkelerin astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda birlikte çalışırken çok da sorun yokmuş gibi gelse de aslında Çin ve Rusya, havada ateşlenen lazerler, uyduları hedef alabilecek füzeler geliştiriyor ve ABD'ye göre de bu duruma bir cevap verilmesi gerekiyor.

Uzayın askerileştirilmesi

Uzay, aslında uzun zamandır askerileşmiş durumda. Royal United Services Institute'tan uzay güvenliği uzmanı Alexandra Stickings bu durumla ilgili olarak "İnsanlar büyük olasılıkla bilmiyor ama uzay şimdiden askeri bir ortam. Uzay 60'lı yıllardan itibaren askerileştirildi" diyor. Yani biz uzayda yalnızca evreni anlamaya çalıştığımızı düşünürken, aslında durum başından beri oldukça farklı bir boyuta da sahipmiş.

Uzaydaki askeri kabiliyetlerin sicilini tutan Güvenli Dünya Vakfı'nın araştırmasına göre Çin, Rusya ve ABD uyduları vurabilecek silahlar denedi. Doğrudan yörüngedeki uydulara yollanabilen silahlar var. Tüm bu uzay teknolojisi ve silah yarışında ise belli ki ABD biraz geride kaldığını ve rakiplerinin fazla güçlendiğini düşünüyor. Uzaydan gelebilecek 'tehlikelere' karşı da kendini savunmak istiyor.

Tabii ki bu durumda ABD'nin tek amacının 'savunma' olduğunu düşünmek çok da akıl karı değil. Neyse ki ABD'de yetkililer Trump'ın bu kararına 'gereksiz' ve 'masraflı' olarak bakıyor ve 2020 hedefinde Trump'ın önüne geçebilecek bir kitle söz konusu. Yine de tüm dünya ABD'nin bu konuda alacağı net kararı ve kurulması olası askeri uzay kuvvetlerinin detaylarını merakla bekliyor.