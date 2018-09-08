Trump'ın Çin İle İlgili Son Yaptırımı Apple'ı Tedirgin Etti

Daha önce Apple'ın üretimini ABD'de gerçekleştirmesini istediğini belirten Trump, Çin'in gümrük vergilerini arttırarak Apple'ı oldukça tedirgin etti. Yaptırımın olası sonuçları ile ilgili Apple, bir mektupta Trump'a uyarı da bulundu.

Apple, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük vergileri ve tarifelerinin, ürünlerinde fiyatlarının artmasına sebep olacağını belirtti. ABD Ticaret Temsilciliği'ne gönderilen bir mektupta durumu izah eden Apple, Apple Watch ve AirPods gibi popüler ürünlerinde fiyatların artacağını, bu tarifelerin aynı zamanda ABD ekonomisini de derinden etkileyeceğini söyledi.

Çin’in gümrük vergilerini ve tarifelerini arttıran Trump’ın bu yeni hareketi Apple’ı tedirgin etti. Şirket bu tarifelerin ABD’yi de etkileyeceğini, daha düşük büyüme ve rekabet gücüne; ABD’li tüketiciler için daha yüksek fiyatlara neden olacağını iddia ediyor.

Apple, hangi ürünlerinin bu durumdan en çok etkileneceğini de açık bir şekilde listeliyor. Etkilenecekler listesinde Mac Mini, Apple Pencil, HomePod, şarj cihazları ve adaptörler yer alıyor. Üretim maliyetini oldukça arttıracak yeni yaptırım, sadece Çinlileri değil, ABD’li kullanıcıları da daha fazla ödeme yapmak durumunda bırakacak.

Uyarı mektubunda dikkat çeken bir nokta ise iPhone’un etkilenecekler listesinde yer almaması. Tarifelerin yükseltileceği haberlerinin ardından açıklama yapan Apple CEO’su Tim Cook, iPhone’un etkilenmeyeceğinden emin olduklarını belirtmişti. Bunun nedeni hiç şüphesiz cihazın şirket için hala en birincil gelir kaynağı olması.