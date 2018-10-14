Trump: Uzay Kuvvetleri Kurmada Rusya'nın Gerisinde Kaldık

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky mitinginde yaptığı açıklamada uzay kuvvetleri kurmada Rusya ve Çin'in gerisinde kaldıklarını söyledi.

Kentucky mitinginde seçmenlere hitap eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olan uzay kuvvetlerini kurmaya yönelik çalışmalara başladığını anlatırken bu hususta Rusya ve Çin’in ABD’yi geride bıraktıklarını ifade etti.

Trump, konuşmasında “Bahsi geçen kuvvetleri kurma hususunda Çin ve Rusya daha erken davrandı. Ancak biz dünyanın en muhteşem halkına sahibiz; dünyanın en iyi füzelerini, tanklarını ve gemilerini biz üretiyoruz” dedi.

Haziran ayında Ulusal Uzay Konseyi toplantısında konuşan Trump, Pentagon'a ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olarak uzay gücü kurulması için gerekli çalışmaları derhal başlatmasını emrini verdiğini ilan etmişti. Trump, bu açıklamasında "Uzayda Amerikan hâkimiyetine sahip olmak zorundayız" demişti. Aynı hususta açıklama yapan Başkan Yardımcısı Mike Pence de Uzay Kuvvetleri’nin 2020’de kurulacağını ifade etmişti.