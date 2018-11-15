Truva Savaşı'ndan Kurtulanların Kurduğu Tenea Bulundu

Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, sadece antik metinlerde yer alan efsanevi kayıp şehir Tenea'nın bulunduğunu gösteriyor.

Sadece antik kayıtlarda geçen, hiçbir şekilde izine rastlanılmadığı söylenen Tenea kenti arkeologlar tarafından gün ışığına çıkartıldı.

Keşfin gerçekleştirildiği yer ise Mora Yarımadası, yani Yunanistan'ın güneyi. Arkeologlar antik kente ait yapılara ve şehrin duvarlarına ulaşmayı başardılar. Bu şehrin, Truva Savaşı sonrası Troya'dan kaçan mülteciler tarafından kurulduğuna inanılıyor.

Ülkemizde de Troya Antik Kenti'nin UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girmesinin 20. yılı olması sebebiyle bu yıl, Troya Yılı olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda hem kültürel, hem akademik hem de tanıtım açısından pek çok aktivitenin merkezinde Troya yer alıyor.