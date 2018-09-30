Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Havada Yakıt İkmali Paylaşımı

Uzun mesafeler kat edilmesi gerektiğinde F-16'ların yakıt depoları yeterli gelmeyebiliyor. Bu durumda devreye yakıt ikmal uçakları giriyor.

Operasyon süresince kesintisiz uçuş yapması gereken F-16'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait KC-35 tanker uçağı ile havada yakıt ikmal gerçekleştirdi. Hem yurt içi hem yurt dışı yapılan operasyonlar sırasında bu yöntem sık sık kullanılıyor. Özellikle yurt dışında yapılan operasyonlarda yakıt ikmali F-16'lar için oldukça önemli.

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım ile F-16'ların yakıt ikmali yaptığı an ölümsüzleştirildi. Genellikle 24 bin feetde (yaklaşık 8 km) ve 950 km hızda gerçekleştirilen yakıt ikmali, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın etki menzilini kat ve kat artırmakta.

Yakıt ikmalinin yapılmasını sağlayan aparat olan "Boom" sistemi, iç içe geçmiş iki borudan oluşmakta. Bu borular tamamen açıldığında 14 metreyi bulan bir uzunluğa sahip olabilmekte. Tanker uçağından bir dakikada aktarılan yakıt miktarı, normal bir arabanın tüketeceği bir yıllık yakıta denk gelmekte. Uçaktan 8 dakika içerisinde aktarılan yakıt ise sıradan bir benzin istasyonundan ancak 24 saatte aktarılabiliyor.