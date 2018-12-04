TSK İçin Yepyeni İnsansız Kara Araçları Hazırlanıyor

Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek olan projelerde, çeşitli kategorilerde, farklı amaçlara yönelik insansız ya da uzaktan kumanda edilebilen araçlar geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emrine sunulacak.

2000’li yılların başında yaşanan teknolojik atılımlara paralel olarak, ordularda da modernleşme süreci başlamıştı. Ülkemizde de, savunma sanayinde kullanılmak üzere pek çok araç geliştirilmişti. Özellikle son yıllarda savunma sanayisine yapılan yatırım iyice artmış durumda.

Bu yatırımı sonuna kadar götürmekte kararlı olan Savunma Sanayii Başkanlığı, insansız sistemler alanında gerçekleştirilecek olan çalışmalara yoğunlaşmış durumda. SSB, 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilecek olan araçları hafif, orta ve ağır olmak üzere üç sınıfa ayırdı.

Hafif araç kategorisinde üç alt grup bulunuyor. Birinci grupta, atılabilen ve kapalı alanlarda keşif, gözetleme ve dinleme yapabilen, ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen araçlar yer alacak. Uzaktan kumandalı olacak olan bu araçların ortalama görev süresi iki saati bulabilecek.

İkinci grupta yer alan araçlar ise toprak yol, oyuk, mağara gibi çeşitli bölgelerde görev yapabilecek. Gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları da yapabilecek olan bu araçlar yüksek otonom seviyede, yarı otonom ya da uzaktan kumandalı olabilecek. Bu araçların da pil ömrü 2 saat olacak. Ağırlıkları 3 kilogramı geçmeyecek.

3. grupta ise, ağırlığı 6 kilogramı geçmeyen araçlar yer alacak. Bu araçlar da ilk iki kategorideki araçlarla aynı görevleri yerine getirebilecek, ayrıca karar desteği sağlama amacıyla haritalama yapabilecekler. Bu araçlarda KBRN modülleri, genişletilmiş gözetleme gibi özellikler de olacak.

Orta sınıfta ise iki kategori var. Bunlardan ilki, yüksek hareket kabiliyetine sahip,en fazla 500 kilogram ağırlıktaki araçlardan oluşacak. Keşif ve gözetleme amaçlı bu araçlara hafif silahlar takılabilecek. İkinci kategoride ise azami ağırlık 2,5 tona çıkacak. Bu araçlar, bir önceki kategoriye ek olarak insan ya da ekipman taşıyabilecek, değişik koşullarda hareket etmeye devam edebilecek.

Ağır Sınıf İnsansız Kara Araçları kategorisinde ise ilk olarak envanterdeki araçların insansız hale getirilmesi, uzaktan kumanda ile her koşulda kullanılabilmeleri sağlanacak. Bu araçların kritik alt sistemlerinin kontrol edilebilmesi, üzerindeki ekipmanların kullanılabilmesi için uzaktan kumanda sistemleri kullanılacak.