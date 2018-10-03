TSK'nın Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan muazzam paylaşımlarına bir yenisi eklendi.

3 Mayıs 1920 tarihinde, ülkemizi korumak adına kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri hem denizde hem karada hem de havada olmak üzere 3 kolda faaliyet göstermekte. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son zamanlarda Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflar ise önceki yazımıza konu olmuştu.

Son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri Twitter paylaşımlarıyla gündeme oturmakta. Bugün öğlen saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise herkesi kendine hayran etti. Yapılan paylaşımda, göreve intikal etmek üzere hazırlıklarını yapmakta olan, tam teşekküllü bir F-16 savaş uçağı pilotunun fotoğrafı yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Twittter üzerinden paylaşımını yaptıktan hemen sonra gönderi, kullanıcılar tarafından binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı paylaşımda "Jet Pilotumuzun görev öncesi kontrolleri" ibaresini kullandı. Kullanıcılardan gelen yorumlar ise herkesi gururlandırdı.