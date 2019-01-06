TSK'nın Tüm Yükünü Sırtlayacak Yerli 8X8 Askeri Araç Derman'ın Prototipi Hazır

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik uygulamalarına yardımcı olacak yeni 8 çeker zırhlı askeri araç Derman'ın ilk örneği yapıldı.

Prototipi Mersin’de yapılan ve %70 yerli yapım 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı “Derman”, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet verecek.

2016 yılında çalışmalarına başlanan “Derman”ın iki sene sonunda ilk örneği ortaya çıktı.
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Balistik zırh koruma özelliğine sahip olan araçta 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir gücünde bir motor bulunuyor. TSK’nın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış zırhlı araç %60 dik eğim ve %30 yan eğim gibi arazi koşullarında hizmet verebiliyor.

Zırhlı araçların, mühimmatların ve tankların harekât bölgelerine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların belirtilen yerlere götürülmesi ve zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretilen aracın Mehmetçik’in yükünü ciddi manada hafifleteceği düşünülüyor.

Şu an için %70 oranında bir yerli üretim oranına sahip olan araçtaki en büyük amacın yerlilik oranını artırmak olduğunu belirten Ar-Ge mühendisi Alperen Işık, üretilen araçların üretim adetlerinin TSK’nın ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanabileceğini belirtti.

Balistik zırh koruma özelliğine sahip olan ve 48 ton yük taşıyabilen aracın “Derman” isminin ‘dertlere derman olması’ amacıyla konduğu da eklendi.
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Son olarak yalnızca TSK’ya değil NATO ordularına da sunulabileceği belirtilen Derman, önümüzdeki günlerde İngiltere’ye gidip yol testleri ile NATO’nun bütün testlerine tabi tutulduktan sonra sertifikalandırılacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra tüm NATO ordularına teklif edilebilecek.

Kaynak : https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mehmetcikin-yukune-derman-olacak/1357186
Etiketler: TSK, Derman
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