Türk Silahlı Kuvvetleri'nin SONGAR isimli silahlı drone sistemi, ilk kez bir askeri kara aracına entegre edildi. Bu sayede 4x4 askeri kara aracı, havadan hedef bulma ve uzaktan silahlı operasyon yapabilme gibi kabiliyetlere sahip olacak.

ASISGUARD tarafından geliştirilen SONGAR, askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda gündüz ve gece kullanılabilen, otomatik makineli tüfek ile donatılmış, 3 km yarıçaplı bir menzile sahip, gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen bir otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi.

Bu silahlı drone sistemi şimdi de ilk kez bir askeri kara aracına entegre edildi. 4x4 bir askeri araca entegre edilen sistem sayesinde bu kara aracı güvenlik operasyonlarında hedefi önceden tespit ve imha etme konusunda önemli bir yetkinlik kazanmış oldu.

SONGAR, 7/24 göreve hazır bekleyecek:

SONGAR silahlı drone sistemi sayesinde havadan hedef bulma ve uzaktan silahlı operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olacak olan 4x4 askeri kara araçları, bu sayede üstün vuruş yeteneği kazanmış olacak. SONGAR, otonom iniş-kalkış yeteneğiyle asimetrik tehditlere müdahale için 7/24 göreve hazır bekleyecek.

Operasyon sonrası hasar tespiti gibi birçok görevi gerçekleştirebiliyor:

Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip olan Songar, tekli ve çoklu drone sistemiyle hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sonrası hasar tespiti gibi birçok kritik görevi yerine getirebiliyor.

SONGAR, sınır ve sınır ötesi operasyonlarında kara aracı entegrasyonuyla birlikte pusu ve tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımı yaparak, gerektiği zaman taarruz amaçlı olarak da kullanılabilecek. Özel bir müdahale gerekmeden hızlı bir şekilde değiştirilebilen mermi kutusu ile SONGAR, makineli tüfek entegre edilmiş ilk Milli Drone Sistemi olma özelliğini de taşıyor.