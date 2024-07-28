TSMC, Dudak Uçuklatan İkinci Çeyrek Rakamlarını Açıkladı

TSMC, hem piyasadaki baskın konumunu koruduğunu hem de ürünlerine olan talebin arttığını gösteren ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı.

TSMC (Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi), 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklarken şirketin piyasadaki gücünü de gösterdi. TSMC, net satışlarını %40.1 artırarak 20.88 milyar ABD doları seviyesine çıkardı. Brüt kâr, %37.6 artışla 11.10 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Şirketin operasyonel geliri %41.9 artarak 8.88 milyar ABD doları oldu. Net gelir ise %36.3 artışla 7.68 milyar ABDdoları seviyesine ulaştı.

TSMC, 836.35 milyar ABD Doları piyasa değeriyle dünyanın en değerli 9. şirketi konumundaydı ve kısa bir süre önce 1 trilyon dolar sınırını aşan ve 8. sıraya yükselmişti. Şirketin CEO'su Dr. C. C. Wei, finansal açıdan şirket iyi günler geçirmesine rağmen zamların yolda olduğuna işaret etti.

TSMC zam yapmaya hazırlanıyor

Wei, yaptığı açıklamada "Müşterilerimizin başarısı, TSMC’nin başarısını getirir. Artan maliyet zorlukları karşısında müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle yakın çalışacağız,” dedi.

TheNextPlatform’dan Timothy Prickett Morgan, TSMC’nin potansiyelini vurgulayarak, “TSMC Arm’ı satın almalı ve kendi bulut hizmetini kurmalı” yorumunu yaptı. Bu tür bir adım, TSMC’nin sadece bir döküm hizmeti sağlayıcısı olmanın ötesine geçme potansiyelini ortaya koyuyor. Diğer taraftan bu tür bir hamlenin anti-tröst incelemelerinden geçebilmesi pek de olası gözükmüyor. TSMC, Intel, NVIDIA ve AMD gibi firmalara da hizmet veriyor.