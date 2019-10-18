5G teknolojisinin hayatımızı değiştireceğiyle ilgili birçok öngörü bulunuyor. Henüz öngörülen noktalara gelmemize daha zaman var gibi gözükse de akıllı telefonlar konusunda bu yolda emin adımlarla ilerleyecek gibi duruyor. Sektör devlerinden TSMC'nin yaptığı tahmine göre 5G akıllı telefonların satışları, beklenen seviyenin üstüne çıkacak.

Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC), 5G destekli akıllı telefonlara olan talebin önümüzdeki seneye kadar 300 milyona ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Şirket, bu tahmini yaparken şu anki 5G modem talebine olan seviyeyi bazı aldığını söyledi.

Bu tahmini haberleştiren DigiTimes ise haberi Tayvanlı şirketin iç raporlarından çıkan sızıntılara dayandırıyor. TSMC’nin tahminleri, diğer parça üreticilerinin 200 milyon ya da daha az öngörülerine göre daha iyimser duruyor.

5G'de zirvede olan Samsung, tahtını Huawei'ye kaptırabilir:

Şu an 5G destekli telefonlar, pazarın yalnızca %1’ini oluştursa da araştırma firması Strategy Analytics, daha fazla kullanıcının 5G destekli telefonlara geçmesiyle bu oranın 2020’de %10’a ulaşacağını tahmin ediyor. Yapılan farklı tahminlerde de daha fazla şirketin 5G servislerini kullanıcılara sunmaya başlamasıyla birlikte 5G’li telefonların artışa geçeceği söyleniyor. Strategy Analytics, daha satın alınabilir 5G telefonların satışa çıkmasıyla birlikte 5G telefonların 2025’e kadar 1 milyara çıkacağını öngörüyor.

Samsung, şu an 5G telefon satışları konusunda lider konumda bulunsa da bunu Güney Kore’deki güçlü satışlara borçlu. Huawei, önümüzdeki sene Samsung’u tahtından edebilir. Çinli teknoloji devi, önümüzdeki sene Çin’de 80 milyon adet 5G telefon satacağını öngörüyor. Bu, Strategy Analytics’in önümüzdeki sene 5G telefon satış tahmini olan 160 milyonun yarısı anlamına geliyor.

Çin’in ayrıca 5G altyapısının erken kurulması sebebiyle en geniş 5G pazarı olması bekleniyor. Samsung’un Çin’de sadece %1’lik bir paya sahip olduğu da düşünülürse Huawei’nin önümüzdeki sene 5G destekli akıllı telefon satışlarında Samsung’u geride bırakması işten bile değil.