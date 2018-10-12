Apple'ın İşlemcilerini 2019 Yılında da TSMC Üretebilir

2016 yılından beri Apple işlemcilerini üreten TSMC, 2019 yılında da görevine devam edebilir.

Apple’ın son çıkan iPhone’larda kullandığı ve gelecek iPad modellerinde kullanacağı A12 Bionic işlemcilerine yönelik 2018 yonga siparişlerinin tamamını Tayvanlı yonga üreticisi TSMC üstlenmişti. DigiTimes’a göre TSMC, Apple’ın A13 yongalarını da üreten firma olacak. Bu haber endüstriyi yakından takip edenlere şaşırtıcı gelmeyecektir; zira TSMC 7 nanometre yongalar üretme hususunda şu an lider konumda. Apple 7nm’lik işlemcilerini kendi tasarlıyor olsa da TSMC, bu boyutta bir işlemci üreten ilk firma olarak iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerini dünyanın ilk 7 nm işlemcili telefonları haline getirdi.

Apple’ın A13 işlemcilerinin de 7 nm mimarisinde, muhtemelen birkaç değişikliğe uğrayarak üretilmeye devam etmesi bekleniyor. Samsung ve Intel, küçük işlemci üretme süreçlerinde yaşadıkları sorunlarla mücadele ederken TSMC’nin 7nm yongaları Qualcomm, AMD, Huawei, MediaTek ve Nvidia için de üretmeye devam etmesi bekleniyor.

Apple ve TSMC’nin işlemci hususundaki bir sonraki planı ise 5 nm mimarisine geçiş yapmak. Bu mimari işlemcileri %30 ila %40 oranında daha yoğun hale getirecek. 5 nm yongaların 2020 yılında çıkış yapması beklense de gecikmeler yaşanabilir. Bir sonraki adım olan 3 nm mimarili yongalar ise iki yıl sonra gelebilir.