TSMC, 7 Nanometre Çip Üretimlerine Önümüzdeki Yıl Başlıyor

Son dönemde üretime başlayacağı 7 nm işlemciler ile adından sıkça söz ettiren ve merak uyandıran TSMC, ilk müşterilerinin Apple, Huawei ve Qualcomm olacağını açıkladı.

TSMC, yaklaşık iki sene önce ilk kez 7nm işlemcilerin üretimi için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı ve bu işlemcilerin cihazlarda kullanılacağı tahmini tarih olarak 2018'i hedef göstermişti. Her ne kadar 2018'de bu teknolojiyi kullanıma sunamamış olsalar da artık üretime hazır bir haldeler ve hatta ilk müşteriler de gelmeye başladı.

Apple, Huawei ve Qualcomm, 7nm işlemcilerin kullanılacağı ilk müşteriler olacak. Apple, 2019'da çıkacak iPhone'larda kullanılacak olan A13 yonga setlerinde TSMC'nin bu en yeni teknolojisinden faydalanacak. TSMC'nin bu hamlesinin ardından artık 7nm işlemcilerin önümüzdeki dönemin en yaygın işlemcileri olması bekleniyor ve gelecekte 5nm, ardından da 3nm işlemcilerin gündeme geleceği düşünülüyor.

7nm işlemci üretimlerinin TSMC'nin büyümesinde ekonomik olarak büyük katkısının olacağı düşünülüyor. Apple, Huawei ve Qualcomm gibi şirketlerin siparişleri sayesinde şirketin büyümesinin hız kazanacağı ve önceki dönemlere kıyasla %10'luk bir artış yaşanacağı düşünülüyor.