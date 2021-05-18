TTAF Elektronik Maske Hediyeli Çekilişimizin Kazananları

9 - 16 Mayıs tarihleri arasında devam eden TTAF elektronik maske çekilişimiz sonuçlandı. Çekilişin kazananları ve yedeklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta %99,9 oranında koruma oranına sahip elektronik maskeyi incelemiştik. Kişisel bir hava filtresi olarak çalışan bu maske için yaptığımız incelemenin ardından 10 değerli takipçimize TFAF isimli elektronik maskeyi hediye edeceğimizi duyurmuştuk.

TFAF'ı incelediğimiz videonun yorumlar kısmına pandemi başından beri ortalama kaç maske kullandığını paylaşan 10 kişiye maske hediye edeceğimizi duyurmuştuk. 9 Mayıs'ta başlayıp 16 Mayıs Pazar günü 23.59'da sona eren çekilişimizde kazanan 10 isim şu şekilde:

Asıl kazananlar

Cenk Akben Abdullah Bera Alper Onur Şevik Hayri Cem Sıvas Atalay Yıldırım Kadir Cüre Furkan Özkan Faik Sevim Eray Göğdemir Salih Özer

Yedekler

Salih İmamoğlu Ömer Ateş Alperen Sarıkaya Emin Davulcu Eren Özduran Muhammed Enes Akgül Mustafa Muti Oğuzhan Mazman Emre Can Bekteş Mücahit Kalkan

Kazanan katılımcıların ne yapması gerekiyor?

Yukarıdaki listede duyurduğumuz kazananlara bir e-posta yollayacağız. Bu kişiler e-postayı alıp 7 gün içerisinde yanıt vermezse ödüller yedek katılımcılara devredilecek. Kazanılan ödülleri kargo ile ulaştıracağız. Kargo ücreti tamamen bize ait olacak olup sizlerin herhangi bir ücret ödemesine gerek olmayacaktır.

TTAF elektronik maske ürün incelememiz:

Kazananları tebrik ediyor, güzel ve sağlıklı günlerde kullanmalarını temenni ediyoruz.