TTB Genel Sekreteri, Ölüm Sayılarının Sahte Olduğunu Söyledi

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Sözcü’ye yaptığı açıklamada COVID’den kaynaklı ölüm sayılarının açıklanandan üç kat fazla olduğunu öne sürdü. Vedat Bulut, Türkiye’de bilimsel çalışmaların yasaklandığını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yılın mart ayından beri ülkemizi etkilemeye devam eden koronavirüs, son haftalarda etkisini yeni bir zirve yapacak kadar artırdı. Bu artışı bariz bir şekilde ortaya koyan 16 Nisan’da açıklanan son verilere göre 63.082 vaka tespit edildi ve 289 kişi hayatını kaybetti. İllere göre haftalık vaka sayısı da her hafta açıklanan yeni tablolarla birlikte artışı göstermeye devam ediyor.

Bugünse Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut tarafından tartışmalı bir açıklama yapıldı. Sözcü’ye konuşan Bulut, ölümlerin 300’e dayandığı üçüncü zirveye geldiğimizi, yoğun bakımlar ve kliniklerin alarm verdiğini dile getirdi. Bunun ardından aşağıdaki konu başlıklarında açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar arasında en dikkat çekeniyse açıklanan resmi ölüm sayıları ve bilimsel çalışmalar hakkındaydı.

TTB Genel Sekreteri'nin açıklamaları:

Hastaneler alarm veriyor:

“Birçok hastanede değişik servisler COVID-19 servislerine çevrildi. Birçok servis ve klinikte artık hastalarına hizmet veremiyor. Buna rağmen yatak sıkıntısı var. Eskiden PCR tamamen negatifleşirken evine gönderiliyordu. Şimdi daha PCR'si negatifleşmeden hafifleyen, evde tedavi edilebileceğini düşündükleri vakaları evlerine göndermeye başladılar. Hastaneden erken çıkarıyorlar ki yatak boşalsın, COVID'li hasta alınsın. Bu bulaşı arttıran bir diğer faktör.”

Avrupa’nın zirvede yaşadığını yaşamanın eşiğindeyiz:

“Bundan sonra hastalık katlanarak gider. İnsanlar solunum cihazlarına erişemeyecekler. Sağlık Bakanının yüzde 65-70 gibi oranlar vermesi gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bakan özel sektörü de katıyor. Solunum cihazları olmayan 2. basamak, 3. basamak dediğimiz yoğun bakımları da sayıyor. Önemli olan solunum cihazı olan birinci basamak yoğun bakımlardır. Ve o yataklar da şimdi yüzde yüz dolmuş durumda. Ancak, ya biri ölecek veya iyileşecek, yoğun bakım yatağı boşalacak ki yerine yeni hasta gelsin. Bu tıpkı birçok Avrupa ülkesinde yaşanan, ama en kötü örnekleri İtalya ve İspanya'nın bu vakalarla karşılaştığı, solunum cihazları bulunmadığı için insanların öldüğü döneme benzer. Türkiye 63 bin rekor rakamıyla bu duruma benzer bir eşiğe geldi. Her gün rekorunu egale ederek Avrupa'da birinci sırada.”

“Rakamlar gerçeği yansıtmıyor”:

“Şu andaki rakamlar tam gerçeği yansıtmıyor. Örneğin ölüm rakamlarının en az üç katı olduğunu biz defin rakamlarından biliyoruz. Türkiye'de başkaca bir afet ve salgın yok. Bu ölümlerin çoğu COVID’e bağlı. Diğer grubu ise doğal veya COVID nedeniyle hastanelere başvuramayan, sağlık sorunlarını öteleyenler olduğunu söyleyebiliriz.”

“Bilimsel çalışmalar yasaklanıyor”:

“Türkiye'de bilimsel çalışmalara kısıtlama getirildi. Bu tip sorunlar bilimsel makalelerde yer almasın diye Sağlık Bakanlığı bilimsel çalışmalara merkezi bir izin vermeye başladı. Sosyal yönleriyle ötelenen sağlık sorunlarıyla, hastanelere gidecek insanların endişelerine bağlı yaşadıkları ölüm ya da diğer sorunların hepsinin üstü örtülüyor. Sağlık son derece başarısız yönetiliyor.”