TTB Üyesi Genetik Yatkınlık Testine Tepki Gösterdi

TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, hastalığın kimlerde ağır geçeceğini tespit ettiği söylenen testlere sert tepki gösterdi. Elbek, bu durumun bilimsel bilginin kötüye kullanımı olduğunu söyledi.

2020 yılını koronavirüs pandemisi altında geçirmiş olsak da hastalığa dair henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz. Hastalıkla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda her gün bir başka detay, bir başka önemli nokta ortaya çıkıyor.

Genel olarak hastalığın kişileri nasıl etkilediği üzerinde genetik faktörler de rol oynuyor. Ülkemizde de bazı özel hastaneler, Covid-19'u kişilerin hafif mi ağır mı geçireceğine yönelik olarak Genetik Yatkınlık Testi adı altında bir uygulamaya başladı.

Herkes koronavirüsü aynı şekilde geçirmiyor

Koronavirüsün herkesi aynı şekilde etkilemediği biliniyor. Bazı kişiler için hastalık çok ağır olabilirken bazı kişiler ise hiç semptom bile göstermeyebiliyor. Bazı özel hastaneler bu durumu adeta fırsata çevirdi. Hastalığın ağır geçmesinin sebebi olarak, görevi virüslerin vücutta yayılımını durdurmak olarak açıklanan Tip 1 İnterferon azlığını gösterdi.

Bir hastanenin açıklamasında “Kandan bakılan genetik bir test ile bu konuda şimdiye kadar bilimsel olarak gösterilmiş tüm gen ve varyasyonların incelenmesi sağlanarak, hastalığı kimlerin ağır kimlerin hafif şekilde geçireceği belirlenebiliyor” ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs ile genler arasında bir ilişki olduğu ifade edilirken, bazı bilimsel dergilere de atıfla “Bireylerin genetik yatkınlığı ve geçmişi, bu hastalığın seyri konusunda önemli ipuçları vermektedir” denildi.

TTB üyesinden tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB) COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Elbek, bu testleri "Bilimsel bilginin kötüye kullanımı" olarak niteledi.

Elbek, yaptığı paylaşımda "Kimi özel hastanelerin COVID’in kimde hafif, kimde ağır geçeceğini öngörmek için önerdikleri “Genetik Yatkınlık Testi” bilimsel bilginin kötüye kullanımıdır.

Makul bir ülkede sağlık otoritesi bu para tuzağına izin vermez.

Ciddiye almayın, yaptırmayın, paranızı kaptırmayın." ifadelerini kullandı.

Özel hastaneler, bu testin %99 isabetli olduğunu savunuyor. Ayrıca kişilerin genetik olarak hastalığı hafif atlatmaya yakın olmalarının da yakalanmayacakları anlamına gelmediğini ve önlem almaları gerektiğini belirtiyor. Konuyla ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz?