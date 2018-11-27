TÜBİTAK 2018 'Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri' Açıklandı

TÜBİTAK yönetim kurulu bu yıl, üç kişiye bilim, üç kişiye özel ve 12 kişiye teşvik ödülünü layık gördü.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu "Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri" kazananları belli oldu. Bilim insanlarının yetiştirilmesi için olanaklar sağlamak ve bilimsel ve teknolojik alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla TÜBİTAK tarafından verilen "Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri" sahiplerini buldu.

Türkiye'de yaptığı çalışmalarla uluslararası düzeyde bilime katkı sağlamış, hayattaki bilim insanlarına verilen 'Bilim Ödülü' çerçevesinde, 75 bin lira, Altın plaket ve ödül beratı veriliyor. Ayrıca araştırma desteği için de 75 bin lira da destek sağlanıyor.

Bilim ödülünün eşdeğeri olan 'Özel Ödül' kapsamında ise, Yurtdışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hayattaki bilim insanlarına 75 bin lira, Altın plaket ve ödül beratı takdim ediliyor.

Bilime gelecekte uluslarararası düzeyde katkıda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu ispatlamış ve 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına ise 'Teşvik Ödülü' çerçevesinde 30 bin lira, gümüş plaket ve ödül beratı veriliyor.

TÜBİTAK 2018 yılı "Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri"ni kazanan bilim insanları ise şöyle:

Bilim Ödülleri Kategorisi:

Mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Prof. Dr. Cengiz Kahraman

Sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç.

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç

Özel Ödül Kategorisi:

Temel bilimler alanında Prof. Dr. Mehmet Acet

Mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Tanju Karanfil

Sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Ömer Küçük

Prof. Dr. Ömer Küçük

Teşvik Ödülü Kategorisi:

Temel bilimler alanında Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan, Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu, Doç. Dr. İmren Hatay Patır, Doç. Dr. Hasan Şahin ve Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran

Mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Nadir Dizge, Doç. Dr. Engin Durgun ve Dr. Sedat Nizamoğlu

Sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu, Doç. Dr. Cengiz Erişen, Doç. Dr. Eren İnci ve Dr. Ahmet Şensoy

Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu