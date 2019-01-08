TÜBİTAK, Aylık 4.500 TL Bursla Öğrenci Almaya Hazırlanıyor

TÜBİTAK, yeni dönemde başlattığı "Sanayi Doktora Programı" kapsamında 55 doktora öğrencisini 4.500 TL bursla alacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi, yaptığı resmi açıklamaya göre 2019 bahar döneminde, toplam 13 farklı sektörde istihdam etmek üzere 55 doktora öğrencisi alacağını duyurdu. Aylık 4.500 TL burs alacak olan öğrenciler, Bursa'daki 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışma yürütecek.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, uzun süredir gelen talepleri değerlendirdiklerini ve buna uygun bir eğitim planı hazırladıklarını belirtti.

Öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra, şehrin önemli firmalarında staj yapma fırsatı da elde edeceklerini belirteren Ulcay şunları söyledi:

"Kentimizin önde gelen 13 sanayi kuruluşu ile bu programları yürüteceğiz. 13 farklı disiplinde toplam 55 doktora öğrencisi alacağız. Başvuruları kabul olan ve programa dahil edilen doktora öğrencilerine en fazla 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süreyle aylık 4 bin 500 lira burs verilecek. Bursa'nın sektörlerinde en büyük 13 firmasıyla 13 farklı bilimsel alanda iş birliği yapacağız.

Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, ülkemizin gelecek vizyonuna yüksek eğitim sayısını artırarak önemli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Programa destek vererek 55 doktora öğrencimize kapılarını açan Ermetal Otomotiv, Polyteks Tekstil, Grammer Koltuk Sistemleri, Emre Makine, Aktaş Hava Süspansiyonları, Korteks Mensucat, Sütaş Süt Ürünleri, TUSAŞ Motor, TUSAŞ Havacılık, Emko Elektronik, TOFAŞ Türk Otomobil ile B Plas firmalarının yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz."

Özel sektör çalışanlarının da programa başvurabileceğini ve programa katılmaya hak kazananlara aylık 800 TL burs sağlanacağını belirten Ulcay, programa başvuracak öğrencilerde ise doktora programı için tezli yüksek lisans derecesi, bütünleşik doktora programı için lisans derecesi şartı arandığını sözlerine ekledi.