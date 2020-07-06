TÜBİTAK'ın Yayımladığı Çocuk Kitabı 'Muzır' Bulundu

TÜBİTAK tarafından ülkemizde yayımlanan "Bebekler Nereden Gelir?" isimli bir kitap, muzır yani çocukların sağlığına zararlı sayıldı. Anna Milbourne’un kaleme aldığı kitap, çocuklara bebeklerin nasıl olduklarını bir penguen üzerinden anlatıyordu.

Gün geçmiyor ki ülkemizde ilginç bir olay yaşanmasın. TÜBİTAK tarafından yayımlanan bir çocuk kitabı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından muzır kabul edildi. Yani bu çocuk kitabı, çocukların sağlığına zararlıydı. Alınan bu karar doğrultusunda söz konusu çocuk kitabı, bir poşet içerisinde sadece 18 yaşından büyüklere satılacak.

Anna Milbourne’un kaleme aldığı ve ilk kez 2013 yılında yayımlanan "Bebekler Nereden Gelir?" isimli kitap, TÜBİTAK tarafından ülkemizde yayımlanıyor. Beykoz 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine harekete geçen Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bu kitabın muzır olduğu sonucuna ulaştı. Yapılan açıklamalarda kitapta yer alan bazı yazıların çocukların maneviyatını etkilediği belirtildi.

Bebekler Nereden Gelir kitabında, adından da anlaşılabileceği üzere bir bebeğin dünyaya nasıl geldiği anlatılıyor. Milbourne, bu kitabı kaleme alıp, çocukların nasıl olduğunu anlatırken "Pipkin" isimli bir pengueni kullanmayı tercih etmiş. Ancak Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bu kitabın çocuklara uygun olmadığı kararını alarak kitaba Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu kapsamında kısıtlama uygulanacağını, yani sansürleneceğini açıkladı.

Söz konusu kanuna yakından baktığımızda muzır bir eserin çocuklara gösterilmesi ve okullara sokulması tamamıyla yasak. Ayrıca bu kitap, 18 yaşından küçük olan hiçbir bireye satılamayacak ve satış sonrasında da bir zarf ya da poşet içerisinde alıcıya teslim edilecek. Kitabın koyulacağı poşet ya da zarfın üzerinde de "Küçüklere zararlıdır" ibaresi yer alacak.