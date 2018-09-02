Yapılan yeni bir açıklamaya göre TÜBİTAK, BİGG programı ile genç girişimcilere destek vermeye devam edecek.

TÜBİTAK, genç girişimcilere destek vermek için yürüttüğü BİGG Projesi'nde ikinci çağrıyı başlattığını açıkladı. Bugün (2 Eylül), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gençlere 200 bin TL hibe verileceğini belirtti ve programın 2018 yılı ikinci çağrısının yarın başlayacağını açıkladı.

Bireysel Genç Girişim Programı, genç girişimcilere "Akıllı Ulaşım", "Enerji ve Temiz Teknolojiler", "Sanayide Dijital Dönüşüm", "İletişim ve Sayısal Dönüşüm", "Sağlık ve İyi Yaşam" ile "Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme" alanlarında gerçekleştirecekleri projelerde destek verecek. Projeler; akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek.

Bakan Varank'ın, konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklama ise şu şekilde;

"Bakanlığımız, BİGG Teknogirişim Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri, nitelikli istihdam oluşturacak teşebbüslere dönüşüyor. Fikirden pazara kadar olan yenilikçi faaliyetler destekleniyor. Bu sayede uluslararası rekabet gücü olan, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmet geliştirebilen başlangıç firmaları ekonomiye kazandırılıyor. Böylelikle nitelikli ürünlerde dış bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanıyor. Program dâhilinde bugüne kadar yaklaşık bin girişimci şirketlerini kurdu ve fikirlerini hayata geçirdi. Yarın itibarıyla 2018 yılı ikinci çağrısına çıkılıyor. Girişimci adayları, onay aldıkları iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin lira tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabilecek."