TÜBİTAK, Dünya'dan Bile Büyük Bir Güneş Lekesi Gözlemledi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, yeni Güneş lekesi çevriminin Dünya'dan bile büyük olan ilk büyük lekesini gözlemlediklerini duyurdu. Lekelerin sayısı önümüzdeki dönemde daha da artacak.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin Antalya, Bakırlıtepe’deki 2500 metre yüksekliğe kurulan yerleşkesinde 25. Güneş leke çevriminin ilk büyük lekesi gözlendi. TUG'un internet sitesinde gözlem ile ilgili olarak yapılan açıklamada Güneş diskinin güneydoğu tarafında görülmeye başlanan ve 'AR 2786' olarak adlandırılan Güneş lekesinin, yeni başlayan Güneş leke çevriminin şimdiye kadar gözlenmiş en büyük işaretçisi olduğu belirtildi.

Tek başına boyutu, gezegenimiz Dünya’dan büyük olan 'AR 2786', büyük Güneş patlamalarının gerçekleşebileceği bir bölge olarak da değerlendirilse de henüz ciddi bir Güneş patlaması gerçekleşmediği ifade edildi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, yeni Güneş leke çevriminin ilk büyük lekesini gözlemledi

TUG'da görevli olan Dr. Tucay Özışık, Güneş’in astrofizikçiler için bir laboratuvar olduğunu ifade ederken, “Çünkü Güneş'i yeterince ayrıntılı inceleyebiliyoruz. Çok eski yıllardan beri yapılan çalışmalar, Güneş'in bir çevrimi olduğunu gösteriyor. Yeni bir aktivite çevrimi var ve bunun ortalaması 11-12 yılda bir gerçekleşiyor. Bilim Toplum Merkezi'ne gelen küçük yaş grupları çocuklara, 'Güneş adeta çok sinirleniyor, üzerinde çok leke çıkıyor' diye anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güneş’in yeni çevriminde bir yüzeyinin, diğer bölgelerine göre daha soğuk olduğunu, bu nedenle de manyetik alanı daha yüksek bölgeleri temsil eden lekelerin arttığını veya azaldığını kaydeden Dr. Özışık, “Şimdi yeni bir çevrim başladı. Yeni çevrimin ilk lekeleri de gözükmeye başladı. Geçenlerde baya büyük simetrik bir leke vardı. Buradaki bir özel Güneş teleskopu ile onun birkaç kare fotoğrafını çektik. Bu da yeni başlayan çevrimin ilk lekesi olarak TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin web sitesinde yayımlandı” şeklinde konuştu.

Güneş patlamaları, uydulara zarar verebilir

TUG tarafından aktarılan bilgilere göre bugünlerde Güneş leke çevriminin yirmi beşincisinin başlangıcı yaşanıyor ve 2026 yılına kadar Güneş lekelerinin sayısıyla birlikte Güneş patlamalarının sayı ve şiddetinde artış olacak. Söz konusu Güneş patlamaları ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güneş patlamaları sonucunda uzaya yüksek enerjili parçacıklar fırlatılmaktadır. Doğrudan gezegenimize doğru gerçekleşen şiddetli Güneş patlamaları sonucunda fırlatılan yüksek enerjili parçacıklar, gezegenimiz etrafında dolanan yapay uydular için zaman zaman zararlı olmakta, bazı uç durumlarda Yer üzerindeki günlük hayatı da etkileyebilmektedir. Bu nedenle Güneş üzerindeki lekeler ve patlamaların sürekli izlenmesi gereklidir.”