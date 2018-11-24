Son TÜBİTAK toplantısında 5000'den fazla akademik e-ders içeriğine sahip kitap ücretsiz olarak yayınlandı.

TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (TBYK) 24. toplantısında tartışmaya sunulan, akademik eğitim konusunda içeriklerin yetersiz olduğu ve bunların geliştirilmesi gerektiği ve bu alanda teşvik çalışmaları yapılması yönünde öneride bulunmuştu.

Bu kapsamda ise 2013 yılında Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı ile iş birliğine girerek 5000'den fazla elektronik ders kitabını ücretsiz olarak kullanıma sundu.

Çalışmanın temelinde üniversite eğitimlerinde bulunan yetersiz Türkçe kaynak bulunması ve olan kaynakların da çok pahalı olması sebebiyle hem öğrencilere destek olmak, hem de yeni kaynakların çıkması yönünde teşvikte bulunmak var. Bu program dahilinde yayınlanan kitaplara ücretsiz olarak erişmek istiyorsanız buraya tıklayınız.