TÜBİTAK, Gökyüzündeki Parlamaların Kaynağını Açıkladı

Resmi Twitter hesaplarından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), gökyüzündeki sıralı ışık parlamalarının Starlink uydularından kaynaklandığını belirtti. TUG müdürüne göre yörüngedeki Starlink uydu sayısı arttıkça daha fazla parlama görülmeye başlanacak.

Dün, akşam saatlerinde gökyüzünde görülen sıralı ışıklar, hem merak uyandırmış hem de tedirginlik yaratmıştı. Söz konusu ışıkların çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından gündeme getirilmesi ile birlikte hem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hem de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunmak zorunda kaldı.

Söz konusu parlamaların, Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketinin Starlink uydularının yansıması olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması" dedi ve aşağıdaki fotoğrafı paylaştı.

"Sayısı arttıkça gökyüzünde bu tür uyduları daha fazla göreceğiz"

Aynı fotoğrafı paylaşan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin resmi Twitter hesabı ise, "Starlink Uydu Ağı Projesi kapsamında zaman içerisinde Yer çevresindeki LEO yörüngelere yapay uydular yerleştirilmektedir. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamalar ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebilmektedir" diyerek söz konusu parlamalara açıklık getirdi.

Ayrıca vatandaşların merakını gidermek için TRT Haber'e canlı yayın bağlantısı gerçekleştiren TUG Müdürü Sacit Özdemir, "Bazen böyle incelemelerde ilginç olaylar yakalanıyor. Starlink uydusu olduğunu tahmin ettiğimiz uyduların parlama izlerini yakaladık" dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu uydular özel bir haberleşme aracıyla gönderiliyor. Leo dediğimiz alçak yörüngeye yerleştirilen uydular bunlar SpaceX tarafından. Bunların sayısı arttıkça gökyüzünde bu tür uyduları daha fazla göreceğiz. Yaz ayları boyunca, açık gecelerde bu uyduları daha fazla görebileceğiz ilerleyen zamanlarda. Bu olay bir uzay teknolojisinin bir sonucu"