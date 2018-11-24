Ülkemizin bilim ve teknoloji araştırma kurumu olan TÜBİTAK ile Tayland'ın bilim ve teknoloji kurumu arasında ortak çalışmalar kapsamında mutabakat imzalandı.

Türkiye ile Tayland arasında, bilim ve teknoloji alanlarında ikili işbirliğinin tesisi adına Tayland’da TÜBİTAK benzeri kuruluş olan Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (National Science and Technology Development Agency-NSTDA) ve TÜBİTAK ortaklığında bir İşbirliği Çalıştayı düzenlendi. 22-23 Kasım tarihlerinde Tayland/Bangkok’ta gerçekleşen çalıştaya Türkiye'den Gıda Güvenliği, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Biyoçeşitlilik tematik alanlarından araştırmacılar katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal’ın, NSTDA Başkanı Dr. Narong Sirilertworakul’un ve T.C. Bangkok Büyükelçiliği, 1. Müsteşarı Tolga Uncu’nun açılış konuşmalarının ardından Tayland ile bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin başlangıcı niteliğinde olan Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu Mutabakat Zaptı ile birlikte TÜBİTAK ile ikili işbirliği içerisinde olan ülke sayısı 49’a yükseldi. Tayland ile İşbirliği Çalıştayı esnasında kurulan ikili işbirliğinin 2019 yılının ilk çeyreğinde açılacak bir proje çağrısı ile devam ettirilmesi planlanıyor.

İmza töreninin sonrasında sunum yapan NSTDA Başkan Yardımcısı, Prof. Prasit Palittapongarnpim, ekonomiye olumlu etki yapan, sanayi ve akademi arasında bir köprü olan, Ar-Ge faaliyetlerini yürüten ve destekleyen, bilim ve teknoloji alanında nitelikli insan kaynağının gelişimi için çalışan bir kurum olarak TÜBİTAK ile benzer amaçlar taşıdıklarını dile getirdi.

Türk araştırmacıların NSTDA Araştırma Merkezlerini ve Laboratuvarlarını yakından tanıma fırsatı bulduğu Çalıştayın çıktıları esas alınarak hazırlanacak olan proje çağrısında, Çalıştayda işlenen tematik alanlara öncelik verilmesi planlanıyor.