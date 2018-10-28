TÜBİTAK Ar-Ge Çalışmalarına 1,1 Milyar TL Kaynak Ayrıldı

Cumhurbaşkanlığının 2019 yılına ilişkin programı kapsamında TÜBİTAK'ın Ar-Ge projeleri için 1,1 milyar lira kaynak ayrılırken, TCDD hızlı tren yatırımları için 3,5 milyar liralık harcama yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" onaylanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bahsi geçen programa göre 2019'da ihracatın yüzde 7,1 artarak 182 milyar dolara ve ithalatın yüzde 3,4 artarak 244 milyar dolara ulaşması öngörülüyor; bu sayede de dış ticaret açığının 62 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

İhracat ve ithalat fiyatlarının 2019'da yüzde 1 artması düşünülürken, reel olarak ihracat ve ithalatta sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 2,4 oranında artış meydana gelmesi bekleniyor. 2019 yılı için vergilerden pay olarak yerel yönetimlere ve fonlara 114,3 milyar lira bütçe ayrılmış durumda.

Büyümenin desteklenmesi amacıyla ihracatın, turizmin ve diğer üretken sektörlerin teşvik edilmesine ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik faaliyet ve projeler için transferlere devam edilecek. Bu kapsamda, KÖYDES için 1,5 milyar lira, SUKAP için 0,8 milyar lira, SODES için 166 milyon lira, kalkınma ajansları için 332 milyon lira bütçe ayrıldı. Ayrıca, TÜBİTAK Ar-Ge projeleri için 1,1 milyar lira kaynak tahsis edildi. TCDD hızlı tren yatırımlarının finansmanı için 3,5 milyar lira ayrıldı.