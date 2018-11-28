İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bölgesindeki bir Ar-Ge şirketi, işitme engellilerin duymasını sağlayacak olan bir koklear implant sensörü üretti.

Doğuştan veya daha sonradan yaşanan çeşitli olumsuzluklar nedeniyle işitme kaybı yaşayan hastalar için uygulanan koklear implant sayesinde, hasarlı iç kulak fonksiyonlarının yerine gelmesi sağlanıyor. 'Biyonik kulak' olarak da bilinen bu sensör sayesinde beyne sinyal gönderilmesi sağlanıyor.

İşitme zorluğu yaşayan hastalara verilen ses şiddetini yükselten cihazların aksine, bu koklear implant sayesinde iç kulağın hasarlı parçalarının görevi üstleniliyor ve hastaya duyma yetisi kazandırılıyor. 2016 yılında kurulan Genel Ar-Ge şirketi bünyesindeki doktor ve mühendislerin yaklaşık 3 yıllık çalışması sonucu tasarlanan ürünün geliştirilme sürecinde TÜBİTAK'tan da destek alındı.

Şu an itibarı ile patent ve belgelenme sürecindeki ürünle ilgili önümüzdeki süreçte çok önemli gelişmeler yaşanabilir. ‎GENMEL Teknoloji'nin başında yer alan Serkan Kurt'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"TÜBİTAK'ın proje desteğiyle koklear implant için sensör geliştirdik. Ekibimiz çok güçlü. Kulak burun boğaz uzmanı, odyoloji uzmanı doktorlar, yazılım ve donanım mühendisleri var. Şirket ortağım Doç. Dr. Raşit Cevizci'nin koklear implant ameliyatlarında ciddi tecrübesi var. Yaptığımız tasarımla artık kulağın dışında olan üniteleri iptal ediyoruz. Kulak içine tamamen gömülü bir sistem tasarladık. Bu sayede hasta, havuza da girebilir, banyo da yapabilir. Bazı olumsuz sesleri daha iyi filtreleme özelliği ile hastanın daha iyi işitmesine imkan sağlıyor."