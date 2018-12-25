  • TÜBİTAK ve TÜİK Toplamda 212 Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK ve TÜİK, Toplam 212 Personel Alımı Yapacak

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Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK ve TÜİK, toplamda 212 personel alımı gerçekleştirecek.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre yeni dönemde, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU SM), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 92 personel alımı gerçekleştirilecek. 

Bununla birlikte, BİLGEM’e bağlı farklı birimlerde çalışmak üzere teknisyen, şoför, memur ve hemşire alımları da gerçekleştirilecek. Bunun için 13 kişilik bir kadro açığı oluşmuş durumda. 

İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanan ilan üzerinden gerçekleştirilebilecek olan başvurularda, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alınmamış olması şartı aranıyor.
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Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/tubitak-105-tuik-57-personel-alacak-2853528/
Etiketler: tübitak, tüik
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