"İnternet ve GSM Sözleşmelerini İmzadan Önce Okumalısınız"

Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF) Genel Başkanı Osman İlhan, internet servis sağlayıcıları ve GSM operatörleriyle yapılan sözleşmelerin mutlaka okunması ve bir nüshasının alınması gerektiğini açıkladı.

Günümüzde gerçekleştirdiğimiz tüm resmi işlemlerde, belgelerin altına imza atıyoruz. Bir evrağın altına imza atmak, o evrakta yazan her şeyi onayladığmız anlamına geliyor. Ancak çoğu zaman resmi işlemlerde elimize onlarca sayfalık dokümanlar tutuşturuluyor ve bu dökümanların imzalanması gerektiği belirtiliyor. Hal böyle olunca da pek çok kişi, imzaladığı şeyin içeriğinde neler olduğuna bakmıyor.

Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF) Genel Başkanı Osman İlhan, yaptığı açıklamalarda vatandaşların internet ve GSM şirketleriyde imzaladıkları sözleşmeler konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini ifade etti. İlhan'a göre vatandaşlar, imzaladıkları sözleşmelerin bir nüshasını mutlaka almalı.

"Dolandırılmamak için imzaladığınız sözleşmeyi önce okumalısınız"

Osman İlhan'a göre vatandaşlar, zaman zaman internet sağlayıcıları ya da GSM öperatörlerindeki çalışanlar tarafından yanlış yönlendirilebiliyorlar. Hal böyle olunca da vatandaşlar, dolandırıcılık ya da aslında istemedikleri hizmetleri almak zorunda kalabiliyorlar. İlhan'a göre bu tür mağduriyetlerin giderilmesi için sözleşmelerin okunması ve saklanması büyük bir önem taşıyor.

Tüketicilerin sık sık başka GSM operatörlerine aktarıldığını ifade eden İlhan, şirketler tarafından vatandaşların kandırıldığını vurgulayarak taahhütleri devam eden vatandaşların kesinlikle operatör değişikliği yapmaması gerektiğini belirtiyor. Taahhüt süresi dolduktan sonra ilgili şirketten "borcu yoktur" yazısının alınması gerektiğini belirten İlhan, vatandaşların böylelikle kendilerini koruyabileceğini ifade ediyor.

TÜÇEDEF Başkanı, özellikle GSM operatörlerinin bu konuda daha hassas olmaları gerektiğini ifade ediyor. İlhan'a göre şirketler, bayilerini yeterince kontrol etmiyorlar ve hal böyle olunca da bu durumdan en çok etkilenen vatandaşlar oluyor. İlhan, pek çok mağduriyet durumunda bayi patronunun konudan habersizmiş gibi davrandığını ancak böyle bir şeyin gerçek olmadığını ifade ediyor.