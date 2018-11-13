"En büyük güç bileşik faizdir" - Albert Einstein "Akıllı insanlar, alternatif maliyetlere göre karar verirler." -Charlie Munger "iPhone Xs Max fiyatı ne olmuş öyle ya?" - Ben.

İşinizi gören bir telefonunuz var, ancak yine de değiştirmek ve yeni model bir iPhone almak istiyorsunuz. Gözünüzü karartıp bir iPhone XS Max almaya karar verdiniz, ancak epey pahalı olduğunu gördünüz. Aniden vazgeçip, paranızı başka bir alanda değerlendirmek istediniz.

İşte burada araya girip, o parayı değerlendirmek isteyeceğiniz bir öneri yapmak istiyoruz. iPhone XS Max yerine 2 adet rüzgar türbini alabilirsiniz:

iPhone XS Max'in Türkiye fiyatı 14,999 TL. Merak etmeyin, sadece Türkiye için değil, refah düzeyi en yüksek olan ülkeler için de iPhone XS Max oldukça pahalı bir cihaz. İki çocuklu, dört kişilik bir ailenin ortalama aylık elektrik tüketimi 252 KW dolaylarında. Bu, evinde verimli ampuller kullanmayan, en az iki TV bulunduran bir ailenin tüketim miktarı.

Türkiye'de lisanssız olarak üretebileceğiniz elektrik kapasitesi 1MW ile sınırlıyor. Üretim kaynağı göstermek şartıyla bu limitte artış olabiliyor. Piyasada bulunan çeşit çeşit rüzgar türbini var, her birinin amacı ve kullanım alanı farklı. Biz yine de sizin herhangi bir şehirde, herhangi bir apartmanda yaşadığınızı var sayalım.

Peki bir rüzgar türbini kaç para?

6.800 TL karşılığında, 500 kwh güce kadar üretim yapabilen, saatte 2 metre hızındaki rüzgarda bile dönüp enerji üreten bir rüzgar türbini alabilirsiniz. Üstelik bu fiyata servis ücreti de dahil. Yani 4 kişilik bir ailenin bol miktardaki elektrik enejisi ihtiyacı, bu rüzgar türbiniyle neredeyse iki kez karşılanabiliyor. Üstelik 1MW sınırını geçmediğiniz için lisans almak durumunda da değilsiniz. Hatta ürettiğiniz elektriğin fazlası, interkonekte sistem olarak şehir şebekesine bağlanır, ay sonunda elektrik servis sağlayıcısı ile beraber aldığınız/verdiğiniz elektrik karşılaştırılarak kimin kime para ödeyeceği kararlaştırılır.

Yani evet, 6.800 TL karşılında bir türbin satın alarak, üzerine para bile kazanabilirsiniz:

Yasal sınır olan 1 MW'a hala ulaşamadığınız gibi cebinizde de 8200 TL para kalmış olur. Bir tane daha rüzgar türbini almak için hem bütçeniz hem de yasal hakkınız var. Çatıda da yer varsa bu iş tamam. İkinci türbini aldıktan sonra kalan 1.400 TL'yi de artık nasıl isterseniz öyle kullanın. Dilerseniz orta seviyeli bir akıllı telefon alabilirsiniz.

iPhone XS Max almak yerine 1400 TL kar elde ettiniz, hem de iki adet rüzgar türbini ile eviniz için yenilenebilir enerjiye kavuştunuz.

iPhone XS Max'in ömrü maksimum 5-7 yıl, rüzgar türbinin ömrü ise 20 yıl. 6.800 tl'ye alınan tirbün kendini, yüzde 50 performans ile çalıştığında 46 ayda amorti edebiliyor. Özetle, iPhone Xs Max çok pahalı, o paraya çok güzel rüzgar türbinleri var. Koyun çatıda dursun.