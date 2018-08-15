Instagram'da yeni bir hack dalgası yayılmaya başlamış durumda. Kullanıcıların hesaplarını ele geçiren siber korsanlar, e-posta adreslerini .ru uzantılı e-posta adresleri ile değiştiriyorlar.

Dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, siber korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Siber korsanların saldırısına yakalanan Instagram kullanıcıları, hesaplarına olan erişimi kaybettiler. Instagram, şikayetler ile ilgili sorunun farkında olduğunu belirtse de sorun hala devam ediyor.

Twitter’da yer alan kullanıcı tweetlerine göre siber korsanlar, ele geçirdikleri Instagram hesaplarına bağlı e-posta adreslerini .ru (Rusya alan adı) uzantılı e-posta adresleri ile değiştiriyorlar. Kullanıcı verilerine dokunmayan saldırganlar, hem ele geçirdikleri hesapların kullanıcı isimlerini değiştiriyorlar, hem de kullanıcıların profil fotoğraflarını Disney/Pixar karakterleri ile değiştiriyorlar. Instagram kullanıcıları tarafından atılan tweetlerin bazıları şu şekilde:

Mashable tarafından aktarılan bilgiye göre şu ana kadar 899 farklı kişi Twitter aracılığı ile Instagram hesabının ele geçirildiğini duyurdu. Instagram kullanıcıları, siber korsanlar kadar Instagram’ın sorun ile ilgili kullanıcılara yeterince yardımcı olmamasından da şikayet ettiler. Instagram ise yaptığı açıklama ile sorun ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini ve platformu daha güvenli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.