TÜİK, Fotoğraf Makinesini Enflasyon Sepetinden Çıkardı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son üç yılda satışları yüzde 50 oranında azalan fotoğraf makinelerini enflasyon sepetinden çıkardı. TÜİK verilerine göre 2018 yılında 1,326 TL olan ortalama fotoğraf makinesi fiyatı, geçtiğimiz yıl yüzde 6 düşerek 1,245 TL’ye gerilemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her sene olduğu gibi bu yıl da enflasyon sepetinde önemli değişikliklere gitti. Gıda, ulaştırma, konut ve giyim gibi alanlarda enflasyon oranları güncellendi. Teknoloji pazarına baktığımızda ise fotoğraf makinelerinin 2020 yılı itibarıyla enflasyon sepetinden çıkarıldığını görüyoruz.

2005 yılından bu yana tüketici fiyat endeksi listesinde yer alan fotoğraf makineleri, akıllı telefon kameralarındaki muazzam ilerlemeler nedeniyle eski satış hacminden bir hayli uzakta. Artık bir akıllı telefon alırken dikkat ettiğimiz faktörlerin başında zaten kamera performansı geliyor.

TÜİK’in daha önce açıkladığı verilere baktığımızda, Aralık 2016 tarihinde ortalama fotoğraf makinesi fiyatının 454 TL olduğu görülüyor. 2018 yılında yüzde 17 artışla 1,326 TL’ye yükselen fotoğraf makinesi ortalama fiyatı, bir yıl sonra ise yüzde 6 oranında düşerek 1,245 TL olarak karşımıza çıktı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye’de toplam teknoloji pazarı büyürken, fotoğraf makinesi satışları yıldan yıla azalıyor. Dünyanın en büyük dördüncü pazar araştırma kuruluşu olan Growth from Knowledge’ın (GfK) verileri, 2019’un üçüncü çeyreğinde Türkiye’de fotoğraf makinelerine harcanan toplam tutarın, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 23 azaldığını ortaya koyuyor.

İlk 9 aylık veriler göz önüne alındığında, pazarda yüzde 19’luk bir küçülme yaşandığı belirtiliyor. Çeyreklik dönemde 17 milyon TL’ye kadar daralan fotoğraf makinesi pazarı, sadece üç sene öncce 33 milyon TL civarında seyrediyordu. Son üç yılda yüzde 50 civarında küçülen pazar, akıllı telefonlardaki kamera devrimine yenilmiş gibi görünüyor.