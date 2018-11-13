Kurumlardan ve bireylerden gelen toğun talebe karşılık Türkiye İstatistik Kurumu "İl Göstergeleri" adlı uygulamayı yayınladı.

TÜİK'in internet sitesi üzerinde yaptığı duyuruda, bireysel ya da kurumsal kullanıcıların bu uygulama aracılığıyla il düzeyindeki istatistiklere ulaşabilecekleri açıklandı.

Utgulamada, il düzeyinde toplam 15 konuda 101 göstergeye dair istatistiklere, meta verileri de dahil olacak şekilde ulaşmak mümkün olacak. Uygulamadaki veriler zaman serisi şeklinde raporlanabiliyor. Tek bir istatistiğin bütün iller için kaşılaştırması da yapılabiliyor. Belirli bir başlıkta tüm illere ait yıllık veriler de bir arada görüntülenebiliyor.

Uygulamaya TÜİK'in ana sayfasında bulunan "İstatistik Göstergeler" başlığı altındaki "İl Göstergeleri" sekmesinden ulaşmak mümkün.

Bu İstatistikleri Nerede Kullanabiliriz?

Özellikle üniversite öğrencilerinin projeleri için bilgi kaynağı bulmakta zorluk yaşadığı bir gerçek. Bu veriler sayesinde öğrencilerin işi biraz daha kolay hale gelecek. Bir iş kurmayı ya da var olan işinizi büyütmeyi düşünüyorsanız da verilere bakarak nereye yatırım yapacağınızı seçmeniz mümkün.