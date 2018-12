TÜİK'in 2019 Asgari Ücret Önerisi Belli Oldu

TÜİK, asgari ücretin belirlenmesine yönelik düzenlenen üçüncü toplantıda kendi verilerini kullanarak asgari ücret önerisini heyete sundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücrette pazarlıklara başlanması ile birlikte asgari ücret önerisini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı öneriye göre ‘ağır’ statüdeki işlerde asgari ücret 2 bin 213 TL 40 kuruş, ‘orta’ statüdeki işlerde 1.978 TL 80 kuruş, ‘hafif’ statüdeki işlerde 1.841 TL 40 kuruş olarak duyuruldu.

Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleşen asgari ücretin belirlenmesine yönelik üçüncü toplantının ardından toplantıya başkanlık yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, ‘’TÜİK temsilcimiz, 2018 yılı rakamlarını ve 2019 yılı tahminlerini iletti bize. Bunun yanında da her sene yapıldığı gibi Hacettepe Üniversitesinden alınan beslenme kalıp ve bilgileriyle beraber beslenme ve beslenme dışı ortalama harcama tahminlerini de bize iletti. TÜİK, bunu her sene yapıyor. Her sene hafif işler, orta işler ve ağır işler için ayrı hesaplamalarda bulunuyor. Bu rakamlar hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı tarafından hem de TÜİK tarafından verilen rakamlar, asgari ücret belirlenirken dikkat edilen rakamlar. Bunları dinledik.’’ şeklinde konuştu ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek son toplantının ardından asgari ücret konusunda bir uzlaşmaya varacaklarını belirtti.

İşçi heyetini temsilen toplantıya katılan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise toplantının kendileri açısından oldukça önemli olduğunu dile getirirken, ‘’Çünkü biz asgari ücretin bilimsel, objektif veriler doğrultusunda hazırlanmasına inanıyoruz. Bugün TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 213 TL 40 kuruş olarak açıkladı. Türk-İş uzmanlarımızın açıkladığı bir kişinin yaşam maliyeti olarak 2 bin 385 TL’ydi. Bizim tespitimiz ile TÜİK'in tespiti arasında yaklaşık 170 TL fark var. Ülkemizin gelişmesine ve ekonominin büyümesine bağlı olarak refah payının da burada uygulanmasını bekliyoruz. Son toplantımızda bu hususun da dikkate alınarak asgari ücretli çalışanların beklentilerine uygun bir tespitin yapılacağına inanıyorum.’’ dedi.