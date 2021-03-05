TÜİK, İstatistiklerle Kadın Araştırması Sonucunu Açıkladı

TÜİK, ülkemizdeki kadınlarla ilgili önemli veriler sunan "İstatistiklerle Kadın" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Kurumun açıkladığı verilere göre kadınlar, erkeklere kıyasla uzun yaşıyor olsalar da sağlıklı yaşam, eğitim ve istihdam gibi konularda geride kalıyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın" isimli araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler, kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını gözler önüne seriyor. Ancak sağlıklı yaşam, eğitim, istihdam edilme ve meslek hayatına devam etme gibi konularda ise kadınların daha altlarda kaldığı ortaya çıktı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 49.9'u kadınlardan oluşuyor. Bu orana göre ülkemizde yaşayan kadınların sayısı, 41 milyon 698 bin 377 olarak belirlenmiş durumda. Beklenen yaşam süresi ise kadınlar için 81,3 yıl, erkeklerdeyse 75,9 yıl olarak kayıtlara geçti. Kadınlar, yaşamlarının 55,4 yılını sağlıklı bir şekilde geçirirken erkeklerde bu süre 59,1 yıl.

Eğitim, Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor

Eğitimin ülkemizdeki kadınlar için bir problem olduğu, yıllardır bilinen bir gerçektir. Neyse ki son yıllarda bu durum bir nebze de olsa iyileşmiş durumda. Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı'ndan aldığı verileri paylaşan TÜİK, 2019 yılı sonu itibarıyla kadınların yüzde 85,7'sinin en az bir eğitim kademesini tamamladığını söylüyor. Aynı oran erkekler için, yüzde 96,4 olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 25 yaş ve üzerinde olup en az üniversiteyi tamamlamış olan kadınların oranı yüzde 18,5 olurken, erkeklerin ise yüzde 23,1'i aynı kategoride yer alıyor.

Araştırmaya göre kadınların mesleklerindeki devam süresi ile erkeklerinki arasında büyük bir uçurum var. Buna benzer bir durum, istihdam oranında da karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda Türkiye'de 15 yaş ve üzeri olan vatandaşların yüzde 45,7'si istihdam edilmiş durumdayken bunların yalnızca yüzde 28,7'si kadınlardan oluşuyor. Erkeklerin istihdam oranı ise yüzde 63,1. Öte yandan, kadınların mesleki yaşamlarına devam süresi 2019 yılı itibarıyla 19,1 yıl, erkeklerinki ise 39 yıl olarak kaydedildi.

Araştırmadaki diğer sonuçlara baktığımızda, kadınların evlilik yaşı ortalamasının 25,1 olduğunu görüyoruz. Ayrıca kadınların yüzde 24,8 gibi azımsanamayacak bir bölümü, obeziteden muzdarip. Kadınların yüzde 38,6'sının dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle öldüğünü gözler önüne seren araştırmaya göre kadınların yalnız yürürken kendilerini güvende hissetme oranları da istenen düzeyde değil. Buna göre gece saatlerinde yolda yalnız yürüyen neredeyse 3 kadından bir tanesi, kendini güvende hissetmiyor.