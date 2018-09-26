TÜİK, Kadınların ve Erkeklerin Yaşam Sürelerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son 2 yılda elde ettiği ortalama yaşam sürelerini paylaştı. Buna göre kadınlar, erkeklerden ortalama 5.5 yıl daha fazla yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2015 ve 2017 yılları arasında topladığı verileri basınla paylaştı. Buna göre ülkemizdeki erkek ve kadın nüfusunun ortalama yaşı 78 oldu. Erkekler için 75,3 olan ortalama yaşam ömrü, kadınlar için 80,8 yıla ulaştı.

Modern tıbbın gelişmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşam süresinin gözle görülür oranda artmasına sebep olmuş durumda. Dilerseniz TÜİK tarafından paylaşılan verilere beraberce göz gezdirelim.

TÜİK 2015 / 2017 Verileri

Çalışma hayatının başlangıcı kabul edilen 15 yaşındaki kişilerin ortalama yaşam süresi 64.1 yıl oldu.

50 yaşına ulaşmış bir kişinin kalan yaşam süresi 30,5 yıl. Erkeklerde bu süre 28,2 iken kadınlarda 32,7 yıl...

65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi 17,7 yıl olarak saptandı. Erkeklerde bu süre 16, kadınlarda ise 19,2 yıl. 65 yaşına ulaşan bir kadın, bir erkekten ortalama 3.2 yıl fazla yaşıyor.

Yaşam süresinin ortalama en yüksek olduğu il Tunceli... 80,7 yılla liderliği göğüsleyen Tunceli'yi Muğla ve Trabzon takip ediyor.

Nüfusu en fazla olan ilimiz İstanbul'da ise ortalama yaşam süresi 78,7 yıl olarak saptanmış. Erkeklerde 75,8 olan bu yaşam süresi, kadınlarda 81,5 yıl.

TÜİK verilerini geçtiğimiz yılla kıyaslarsak, Türkiye genelindeki ortalama yaşam süresi geçtiğimiz yıla oranla sadece kadınlarda artmış görünüyor. Genele etki etmeyecek kadar yükseldiğini söyleyebileceğimiz kadınların yaşam süresi 80,7'den 80,8'e çıkmış durumda.