TÜİK, Trafiğe Kayıtlı Kaç Aracın Olduğunu Açıkladı

TÜİK, Türkiye'de trafiğe kayıtlı kaç adet aracın bulunduğunu açıkladı. Antalya, beklenmedik bir şekilde Türkiye'nin en fazla motosiklet kullanan ikinci şehri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı sonu itibari ile Türkiye’de trafiğe kayıtlı kaç adet araç bulunduğunu açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 22 milyon 798 bin 221 adet araç bulunuyor. Bu taşıtların %54,2'sini otomobiller, %16,4'ünü kamyonetler, %14,1’ini motosikletler, %8,2'sini traktörler, %3,7'sini kamyonlar, %2,1'ini minibüsler, %1'ini otobüsler ve %0,3'ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Türkiye’nin en kalabalık kenti olan İstanbul, 4 milyon 172 bin 570 araç ile şaşırtıcı olmayan bir şekilde birinci sırayı alıyor. Başkent Ankara, 1 milyon 961 bin 728 araç ile ikinci; Ege’nin incisi İzmir ise 1 milyon 389 bin 503 araç ile üçüncü sırada yer alıyor. Listenin en şaşırtıcı şehri ise Antalya oldu.

Antalya, trafiğe kayıtlı toplam 1milyon 53 bin 78 araç ile listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Asıl tuhaf olan nokta ise Antalya’nın 277 bin 731 motosiklet ile, 307 bin 848 motosikletin kayıtlı olduğu İstanbul’un ardından en çok motosiklet kayıtlı olan ikinci şehir olması. Türkiye’deki trafiğe kayıtlı toplam motosiklet sayısı ise 3 milyon 200 bin 549. Bu da demek oluyor ki Türkiye’deki neredeyse her 10 motosikletten biri Antalya’ya kayıtlı.