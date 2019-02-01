Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda belirli aralıklarla nüfus sayımı yapılmaktaydı. Bu günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilir ve yollarda sadece nüfus memurları olurdu. Ancak artık bu tür sayımlar dijital sayım yoluyla yapılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda da senelik çalışmalarını yayınlayan TÜİK, 2018 yılına ait Türkiye Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz yıl 80 milyon 810 bin 525 kişi olan ülke nüfusu, yeni yıla girdiğimiz günlerde 82 milyon 3 bin 882 olarak hesaplandı.

Ülkemizde erkek nüfusu %50.2 (41 milyon 139 bin 980) iken kadın nüfusu %49.8 (40 milyon 863 bin 902) oldu. Ayrıca Türkiye'nin 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en kalabalık ili İstanbul olurken, Ankara 5.5 milyon nüfusla ikinci sırada yer aldı. İzmir'de ise 4.3 milyon vatandaşımız yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizde 4 milyon Suriyeli yaşadığına dair bilgisi de hesaba katılırsa, şu an Türkiye sınırlarında yaklaşık 86 milyon insan bulunuyor.