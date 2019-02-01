İstanbul'daki Hızlı Nüfus Artışı Durma Noktasına Geldi

TÜİK'in 2018 yılına yönelik verileri yayınlamasının ardından, İstanbul'la ilgili de ilginç veriler elimize ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını bugün açıklamış, İstanbul'un nüfusu ise 15 milyon 67 bin 724 olarak belirlenmişti. Ancak bu nüfus yoğunluğuna rağmen, İstanbul'un hızlı nüfus artışı durma noktasına geldi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İstanbul, son 11 yılın en düşük nüfus artış oranına sahip oldu. 2016-2017 döneminde 225.115 nüfus artışı yaşayan İstanbul, bu yıl sadece 38.493 kişilik bir artış gösterdi. Son 11 yılda en çok büyümenin yaşandığı il ise 2011 yılı oldu. 2010'dan sonra tam 368 bin 555 artış yaşanmıştı.

Hızlı artış durmuş olsa da 15 milyon 67 bin 724 kişiyle İstanbul halen Türkiye nüfusunun %18'lik kısmına ev sahipliği yapıyor.