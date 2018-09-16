Telefonlarımızın şarj sorununa bulduğumuz en basit çözüm olan powerbanklerin sayısı, ithal edilen cep telefonlarının sayısını geçti.

Powerbankler artık hemen herkesin çantasından ayırmadığı ürünlerin başında geliyor. Akıllı telefonlarımızın gün içinde yaşanan şarj sorununu çözebilmek için en iyi seçenekler arasında ilk sıralarda yer alan powerbankler artık o kadar yaygınlaştı ki en çok ithal edilen ürünler arasına girdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre 2017 senesinde ithal edilen powerbank sayısı, ithal edilen akıllı telefon sayısını geçti.

Ürüne karşı duyulan ilginin artmasıyla üretim sayısında ve çeşitlilikte de büyük artış yaşandığını belirten işletmeci Hasan Salih Altsoy, ürünün daha çok gençler tarafından talep edildiğini söylüyor. Ancak powerbankler konusunda kalitenin önemli olduğu da vurgulanıyor çünkü aksi takdirde hem telefonların bataryaları zarar görebiliyor hem de 'yanma, patlama' gibi kazalar yaşanabiliyor.

Altsoy, konuyla ilgili “Evden çıkarken anahtar, cüzdan düşünüldüğü gibi artık powerbank de düşünülüyor. Powerbank o kadar önemli bir hal almaya başladı ki hayatımızda anahtarlık şeklinde, cüzdan şeklinde powerbanklar üretilmeye başlandı ve bunların satışları devam ediyor hala. Çok yoğun talep var. Özellikle genç nesilde daha fazla. Aşırı internet ve telefon kullanımı olduğu için bataryaların güçleri yetmiyor artık. O yüzden powerbanklara çok yoğun ilgi var bu sıralar” ifadelerini kullandı.