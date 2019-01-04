Tüketici Elektroniği Fuarı Öncesi uçan Arabalar Konuşuluyor

Trafiğe takıldığınızda sıkılıp uçup gitmeyi istediniz mi hiç? Belki 2019’da değil ama bir gün mutlaka uçan arabalar yapılacak.

2019 yılının Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) çok yakında Las Vegas, Nevada, ABD’de yapılacak. Bu fuarda uçan arabaları görebilecek miyiz sorusunun cevabı ise hem evet hem de hayır.

Teknoloji fuarında elbette ki uçan arabalar görmeyeceğiz. Bununla beraber, uçan arabalara dair konsept çalışmalar fuarda olacak. Dikey iniş kalkış (VTOL) teknolojisine sahip olan araçlar, kısa mesafe yolculuklarda elbette kullanılacak.

Maki ve Guy Kaplinsky tarafından kurulan NFT Inc., ABD ve İsrail’de geliştirdikleri uçan otomobillerine dair vizyonlarını fuarın medya oturumunda sergileyecek.

Ekip, otomobillerinin uçan otomobil konusundaki Model T olacağına inanıyor. Ford Model T, seri üretilebilen ve makul maliyetli ilk otomobil idi. Guy Kaplinsky de kendi araçlarının benzer bir etki yaratmasını umuyor.

Eski havacılık mühendislerinden oluşan bir Ar-Ge ekibi kuran NFT, Elon Musk’ı örnek alarak üretim sürecine yoğun ilgi gösteriyor. Hem yazılımsal hem de donanımsal gelişmelerine devam eden ekip, parça üreticilerini kitlesel üretime ikna etmeye çalışıyor. Aracın bir de prototipini inşa ediyorlar.

Yeni araçlar bir araba gibi hareket edecek ancak dikey iniş kalkış yeteneğine ve otomatik pilotta uçma özelliğine sahip olacaklar. NFT’nin aracının 50,000 dolarlık fiyatıyla piyasaya çıkması bekleniyor.

Uber ve Google kurucusu Larry Page tarafından desteklenen çeşitli girişimler, insan taşıyan dronelar üzerinde çalışıyor. Japonya’da da bir grup gönüllü “Cartivator” adlı bir grup kurarak, “Skydrive” adlı uçan araba üzerinde çalışıyor. Ekibin amacı, 2020 yılında Japonya’da yapılacak olan Olimpiyatlarda meşaleyi bu araç ile tutuşturmak. Japon halkının kitle fonlama sağladığı bu gönüllü ekibini Japon devi Toyota da desteklliyor. Toyota’nın kendi uçan aracının küçük ölçekli bir versiyonu da CES’te olacak.

Yeni gelecek olan uçabilen otomobil teknolojisinde batarya ömrü, kanuni düzenlemeler ve üretim maliyetleri en önemli sorunlar olarak öne çıkıyor. NFT, ABD Havacılık İdaresi’nden alacakları iznin en erken 2024 yılında olacağını söylüyor. Uzmanlar ise bu teknolojinin, standart trafik akışını değiştirmeyeceği ve sıradan insanların trafiğe uçan araçlarla çıkmayacağı yönünde görüş bildiriyor. Onlara göre bu teknoloji daha çok erişimi zor olan alanlarda ya da tıbbi helikopterler gibi araçlara alternatif olarak kullanılacak.