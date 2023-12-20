Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, tüketici mahkemelerine gitmeyi düşünen vatandaşlarla ilgili yeni bir karar yer aldı. Karar, tüketici mahkemelerinin parasal üst sınırını yükseltiyor.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, tüm tüketicileri ilgilendiren bir karar yayımlandı. Karar, tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemelerindeki parasal sınırları yeniden belirliyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, 2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlendiğinden bahsetmiştik. İşte bu düzenleme, tüketicilerin anlaşmazlıklarında da geçerli olacak.

Parasal limitler yüzde 58,46 artırıldı

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" ile tüketici mahkemesine gitmek isteyen vatandaş için yeni bir kural gelmiş oldu. Kurala göre vatandaş, bedeli 104 bin TL'nin üstünde olan anlaşmazlıklarda mahkeme yoluna gidecek. Tutar bunun altındaysa tüketici hakem heyetine başvuru yapılacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 21/9/2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)’nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 58,46 (yüzde ellisekiz virgül kırkaltı) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.



Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.



Parasal sınırlar

MADDE 3- (1) 2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104.000 (yüzdört bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.



Yetki

MADDE 4- (1) Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenir. İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.



(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.



(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Tüketici Bilgi Sistemine gecikmeksizin kaydedilerek Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine iletilir.



Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.



Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.