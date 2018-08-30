Tüketicileri Aldatan Reklamlara 12 Milyon TL Ceza Kesildi

Reklam Kurulu tarafından bu yılın ilk 8 ayında toplam 3155 reklam dosyası karara bağlandı ve aykırılık tespit edilen 248 dosya hakkında toplam 12 milyon 50 bin 228 TL idari para ve reklam durdurma cezası uygulandı. Ayrıca 417 dosya hakkında sadece durdurma cezası uygulanırken, 2417 dosyanın da incelemeye alınmamasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan; onların sağlığını, can ve mal güvenliğini, tecrübe eksikliğini istismar eden reklamlarla alakalı denetim yaparak mevzuata aykırı reklamlara durdurma, düzeltme, idari para ve tedbiren durdurma cezaları verebiliyor.

Aldatıcı reklamlar en çok da insan sağlığını tehdit ediyor

Reklam Kurulu tarafından uygulanan idari para cezalarının sektörel dağılımına bakıldığında ise, sağlık sektörü, 3 milyon 350 bin 952 TL idari para cezası ile ilk sırada yer aldı.

Sağlık sektörünü sırasıyla 2 milyon 232 bin 808 TL ile kozmetik ve 2 milyon 100 bin 340 TL ceza ile gıda sektörü takip etti.

Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken kuralları belirlemede ülke koşullarının yanı sıra reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve ilkeleri esas alıyor. Yasa ve ilgili düzenlemelere aykırı ticari reklam ve ilanlar hakkında tüketiciler, rakip firmalar, kurum ve kuruluşlar başvurabilirken, resen de inceleme yapılabiliyor.