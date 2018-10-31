Yeni ortaya çıkan patent görsellerine göre LG, dört arka kameralı ve full ekran tasarımlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Görünüşe göre LG, eski popülerliğini geri kazanmak için her yolu denemeye kararlı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, son birkaç yıldır Huawei, Xiaomi gibi Çinli akıllı telefon üreticilerinin fazlasıyla gölgesinde kalmış durumda. Şirket, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için modüler tasarım, full ekran tasarım, çetikli tasarım gibi neredeyse tüm popüler seçenekleri denemiş olmasına rağmen beklediği yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi.

G7 ThinQ’in çentikli tasarımına ve V40 ThinQ’in üçlü arka kamera kurulumuna rağmen neredeyse hiç adından söz ettiremeyen LG, yeni bir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Çevrimiçi ortamda ortaya çıkan yeni patent görsellerine göre şirket, çentikli tasarımdan vazgeçerek full ekran tasarıma geri dönecek ve kamera kurulumunu güncelleyecek.

Patent görsellerine göre Güney Koreli şirket, çentikli tasarım yeterince ses getirmediği için full ekran tasarıma geri dönüyor. Ancak bu kez ekran çerçeveleri hatırı sayılır şekilde incelmiş olacak. Kamera kurulumunu da güncelleyen LG, Huawei Mate 20 serisinde olduğu gibi ‘kare’ tasarımlı bir benimseyecek.

Buradaki asıl merak edilen nokta şirketin üç arka kamera mı yoksa dört arka kamera mı kullanacak olması. Patent görselleri, arkada bulunan parmak izi tarayıcının üzerinde 4 farklı ‘sensör’ alanı gösteriyor. Fakat bu oval hatlı alanlardan birinin tıpkı Huawei Mate 20’de olduğu gibi flaş için kullanılma ihtimali de bulunuyor.