Film Yapımcılarıyla Cinemaximum Birbirine Girdi: Peki Neden?

İki gündür hem sinema dünyasını hem de sosyal medyayı karıştıran olaylara sebep olanları masaya yatırıyoruz.

Bildiğiniz gibi son iki gündür sinema dünyası, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ekseninde gelişen ciddi olaylara sahne oluyor. Yılmaz Erdoğan'ın, Sazan Sarmalı'nın vizyona girmeden önce yapılan mütabakatlarda Mars Group ile anlaşamaması sonrası kazan kaynamış, daha sonra olaylara Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar da dahil olmuştu.

Gelir Dağılımı Nasıl?

Öncelikle sinema biletlerinden elde edilen gelirlerin dağılımı hakkında küçük bir bilgi verelim. Hemen hemen dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de aynı pay dağılımı mevcut: Kesilen biletin %50'si yapımcıya ve dağıtım şirketine, diğer yarısı ile salon sahibine kalıyor. Örneğin 10 TL'lik bir bilet satıldıysa, burada 5 TL salon sahibine kalan para ise paylaşılmak üzere dağıtımcı ve yapımcıya gidiyor.

Kalan 5 TL'nin hesabı ise filmin başarı oranı, filmin yapımcısının tanınmış ve gişe yapacak biri olması ile alakalı... Örneğin Yılmaz Erdoğan gibi Türkiye'de neredeyse gişe garantisi olan birinin dağıtımcıya vereceği payın, %10 ile %20 civarlarında dolaşması beklenebilir.

Büyük ihtimalle tüm mevzu bundan patlamamış olsa da iki tarafın verilen - alınan yüzdeyi beğenmemesi söz konusu. Bunca yıldır böyle bir olay patlamadığına göre yüzdeyi abartılı bularak düşürmek isteyen tarafın Yılmaz Erdoğan olduğunu tahmin etmek zor değil.

Kritik Detay: Cinemaximum

Burada film yapımcılarının 'kurulmasına' sebep olan en önemli nokta, Cinemaximum'un ülkemizde hem sinema salonlarını domine ediyor olması hem de filmin dağıtımını yapması. Yani temelde Cinemaximum pastanın en büyük dilimini adeta hamuduyla götürüyor. Filmin dağıtımı, sinema salonunda kesilen bilet, film öncesinde ve arada gösterilen reklamlar derken alınan pay ve kazanılan paralar artık film yapımcıları için sinir bozucu bir hal aldı. Ancak bardağı taşıran son damla bu değil...

Meşhur 'Mısır Olayı'

Boykot haberi patladığından beri sağda sola bir 'mısır' muhabbetidir gidiyor. Elbette sinema salonlarında fahiş fiyatlara mısır ve kola satıldığını hepimiz biliyoruz. Ancak Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan gibi yapımcıları çıldırtan bu mısırların satılması değil; satılış şekli.

Pastadan kaptığı pay yetmiyor gibi Cinemaximum bu konuda küçük bir 'tilkilik' yapmaya başladı bir süredir. Diyelim siz Cinemaximum'dan bilet almak istediniz ve kampanyalara göz atıyorsunuz. Gözünüze bir kampanya ilişiyor: "Cinemaximum bileti + Mısır + Kola = 30 TL."

Muhtemelen bunların hepsini gişeden alınca 50 TL gibi bir ücret ödeyecekken bu paketi alıyorsunuz ve filme gidiyorsunuz. Belki siz kendinizi kârda hissediyorsunuz ancak Cinemaximum, sattığı bu 'kampanyalı' paketteki mısır fiyatını, yine gişe fiyatı olan 20 TL üzerinden hesaplıyor ve sinema yapımcılarına yine sabit pay üzerinden 5 TL ödüyor. Özetle, kampanyaya dahil ettiği ürünlerde sinema bileti fiyatını sabit tutarak, maliyeti belki 1 TL bile olmayan mısır üzerinden hem sizin hem de yapımcıların cebini hafifletiyor.

Elbette anlaşma(ma)nın detaylarını bilemediğimiz için kesin konuşamıyoruz ama bu savaş daha çok su kaldırır gibi görünüyor.