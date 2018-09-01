e-Devlet, 1 yıl içerisinde devlet tarafından verilen tüm hizmetleri kendi bünyesinde toplayacak. Bu sayede halk, istediği şeye tek bir yer üzerinden ulaşabilecek.

2017’nin sonu ve 2018’in devamında e-Devlet’e geçişin hızlandığını görmeye başladık. Pek çok platform, e-Devlet üzerinden hizmet vermeye başladı, bu da insanların aradıkları şeyi çok daha kolay bulmasını sağlıyor. Bu durumla ilgili hala çalışmalara devam eden e-Devlet, yapılan açıklamaya göre önümüzdeki dönemde tüm devlet hizmetlerini bünyesinde barındıracak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen e-Devlet koordinasyon toplantısında, tüm devlet hizmetlerinin 1 yıl içerisinde elektronik ortamda bir araya getirilmesine karar verildi. Bu kadar önemli bilgilerin e-Devlet’e yüklenmesi, siber güvenlik konusuna da önem verilmesine neden oluyor. Toplantı sonucunda, Türkiye’nin dijital dönüşümünün e-Devlet üzerine inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Son dönemde alt-üst soy ağacı gibi yeni özelliklerin eklendiği e-Devet, üniversiteye kayıt, sigorta sorgulama, askerlik sorgulama, borç sorgulama gibi pek çok hizmeti bünyesinde barındırıyor. Yakın zamanda ise, e-Devlet dışında hizmet veren diğer kurumların da bir araya gelerek Türk halkının istediği bilgiye en hızlı şekilde ulaşması sağlanacak.

e-Devlet, geçtiğimiz aylarda alt-üst soy ağacı sorgulama ekranında uzun süre kilitlenmiş ve pek çok eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı. Sonrasında sunucularda iyileştirmeye giden e-Devlet, şu anda nasıl bir yoğunluğu karşılar bilinmiyor, ancak muhtemelen yeni özelliklerin oluşturacağı yoğunluk önceden hesap edilmiştir.