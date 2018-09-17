Orman Yangınların Nedenlerini Ortaya Çıkaran Harita

Bilim insanları, 2001 - 2015 yılları arasında, 3 milyon kilometrekarelik alanın neden kaybedildiğini gözler önüne seren detaylı bir harita yayınladı.

Doğanın akciğerleri olarak adlandırılan ormanlar, sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde, artarak süren bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu konuda ciddi bir araştırma yürüten bilim insanları, 14 yıllık bir zaman zarfında ormanların yok olma nedenleri üzerine detaylı bir araştırma yaptı.

Haritada Renklerin Anlamları

Yeşil: Ormancılık

Ormancılık Kahverengi: Orman Yangınları

Orman Yangınları Mor: Şehirleşme

Şehirleşme Sarı: Geçim amaçlı çiftçilik.

Geçim amaçlı çiftçilik. Kırmızı: Ticari amaçlı orman kayıpları.

Ticari amaçlı orman kayıpları. Beyaz: Neredeyse sıfır orman kaybı.

Science News'te yayınlanan sonuçlara göre ormanlık alanlardaki kaybın %27'si kereste ve sığır üretimi gibi yaklaşımlar sebebiyle oluşuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi orman kayıplarının %73'lük kayıp nedeni ise orman yangınları olmuş.

Tabloda ilgi çekici olan nokta, ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgesinde yoğun orman kayıplarının gerekçesinin ormancılık olması. Bilim insanları, bu tür detaylı çalışmaların gelecekte orman kayıplarının minimize edilmesinde oldukça önemli bir yere sahip olacağını belirtiyor.