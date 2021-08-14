Tüm İnsanları Blender'dan Geçirdiğinizde Ortaya Ne Çıkardı?

Elinizde devasa bir blender olsaydı ve dünya üzerindeki 7,88 milyar insanı içine koyup ortaya çıkan 'yığını' köfte gibi yuvarlasaydınız ortaya nasıl bir görüntü çıkardı? Bir Reddit kullanıcısı, bu garip sorunun cevabını vermek amacıyla değerli vaktini bu sorunun cevabını bulmaya ayırdı.

Aşağı yukarı her konuda kafamızdaki merakı gidermemize yardımcı olan Reddit, büyük ölçüde bu konular üzerine paylaşımların yapıldığı topluluklardan oluşuyor. Örnek olarak şimdiki haberimizin konusu olan r/theydidthemath subreddit’i “öğrendiklerimizin gerçek hayatta karşılığı yok” sözüne tepki olarak ortaya çıktı.

Zaman zaman aklımıza gelen fakat hesaplamalarını yapmaya üşendiğimiz -yapsak da bize pek bir şey kazandırmayacak olan- olayların gerçeğe dönüştüğünü gördüğümüz subreddit, aslını öğrenen herkesin midesinin kaldırmayacağı türden bir görselle karşımızda. u/kiwi2703 adlı kullanıcı, “Tüm insanlar blender’dan geçirilip adeta bir köfte gibi yuvarlansaydı ortaya nasıl bir görüntü çıkardı?” sorusunu cevaplamış.

Siz, biz, tanıdığınız ve tanımadığınız diğer herkes işte burada:

Hesaplamalarını yaparken u/kiwi2703, verileri ortalama olarak almış. Bu bağlamda yoğunluğu 985 kg/m3 olarak hesaplayan kullanıcı, ağırlığı 62 kg olarak belirlemiş. Hesaplamaların sonucunda ise 1 km'nin altında genişliğe sahip olan bir küre ortaya çıkmış. Yukarıdaki görsel de ortaya çıkacak olan kürenin New York’ta bulunan Central Park üzerinde nasıl görüneceğini gösteriyor.

Eğlenceli soru cevapların ortaya çıktığı subreddit’te bir o kadar da eğlenceli sohbetler dönüyor. Görselde gördüğünüz paylaşımda, ‘eğer uzayda süzülmekteyseniz, kola ve mentos yöntemi sizi ne kadar uzağa götürebilir?’ sorusuna cevap aranıyor.

Reddit’te eğlenceli paylaşımları bulmak istiyorsanız fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, en komik ‘meme’leri bulabileceğiniz subreddit’leri aktardığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Favori subreddit’leriniz varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz.