Popüler blog sitesi Tumblr’ın pornoya karşı açtığı savaşta yedi hafta geride kalırken, sitede hala pornografik içerikler bulunmaya devam ediyor.

Tumblr’ın uygulaması, 3 Aralık 2018'de Apple App Store’dan kaldırılmıştı. Bunun sebebi olarak da sitede bulunan çocuk istismar içeriği gösterilmişti. Bu olayın ardından Tumblr, güvenli olmayan içeriklere savaş açmıştı. Görüntü tanıma uygulamaları kullanılarak cinsel içeriğe sahip, cinsel organ ve kadın göğüs uçları içeren görseller işaretlenmeye başlamıştı. 17 Aralık itibarı ile de işaretlenen gönderiler gizlenmiş ve benzer içeriğin tekrar oluşmaması için özel çaba gösterilmeye başlanmıştı.

Site, tüm bu yasaklarından ardından dahi pornografik içerikle dolup taşmaya devam ediyor. Bu içerikler, yazılımın gözünden kaçan ya da henüz incelenmemiş içerikler de değil. Yasağın devreye girmesinden sonra yüklenen pek çok pornografik fotoğraf, video ve GIF sitede yer alıyor.

Tumblr ve Tumblr’ın sahibi olan Verizon’un kullandığı görüntü tanıma programı oldukça ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Tavuk eti, taşlar, kavun, çöl gibi görselleri işaretleyip kaldıran görüntü tanıma programı, iş gerçekten pornografik görüntülere geldiğinde ise başarısız oldu. Bu konuyu daha önce de ele almıştık:

Konuyla ilgili açıklama yapan Verizon, yetişkin içeriğin site politikasına ve topluluk yönergelerine uymadığını söyledi. Bu tür içeriklerin bildirilmesi halinde, kendi politikalarına uygun şekilde aksiyon aldıklarını belirten firma yetkilileri, bu tür hesapları kaldırmaya ve hesapları engellemeye kadar giden önlemler alınabildiğini söylüyor. Tumblr’ın yaratıcılık ve özgür ifade için bir platform olduğunu söyleyen yetkililer, bunun karşılığında diğer kullanıcıların saygı ve güvenliğinden vazgeçmeyeceklerini belirtiyorlar.

Tumblr, ayrıca görüntü tanıma teknolojisinin henüz eğitiminin devam ettiğini, yetişkin içeriğin işaretlenip gizlenmesinin zaman alacağını söylüyor.

Tumblr, çocuk istismarı içeriği sorununu da çözebilmiş değil. Son olarak 23 yaşındaki Seth Smith, 49 çocuk istismarı görseli içeren Tumblr sayfası nedeniyle tutuklandı.

Genel olarak bütün sosyal medya siteleri özgür ifade ile kabul edilemez içeriğin dengesini bulmaya çalışıyor. Son olarak Instagram ve Facebook, insanların kendilerine zarar verdikleri içeriği yasaklamıştı.

İçerikleri değerlendirmekte insanlar kadar iyi karar veren bir mekanizma olmasa da her gün yüklenen pornografik ve uygunsuz içerikle başa çıkmak için insan gücü yeterli değil.