Tumblr, Esrarengiz Bir Şekilde App Store'da Ortadan Kayboldu

Her ne kadar artık çok popüler olmasa da hala bolca kullanıcısı bulunan Tumblr, App Store'da aniden ortadan kayboldu.

En çok kullanıcısı bulunan sosyal ağ ve blog sitelerinden biri olan Tumblr, enteresan bir şekilde App Store'dan kayboldu. Platformun mobil uygulamasını iOS cihazlarına yüklemek iisteyen kullanıcılar, arama yaptıklarında Tumblr uygulamasına ulaşamıyorlar.

Sorunun kaynağı ya da ne zaman düzeleceği konusunda herhangi bir bilgi yok fakat kısa sürede uygulamanın marketteki yerini yeniden alması bekleniyor. Tumblr ise konuyla ilgili olarak yalnızca 'iOS uygulamasıyla ilgili bir sorunu çözmek için çalışıyoruz' açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde uygulamada 'Güvenli Mod' kapalıyken arama yapma sorunu yaşayan kullanıcı geri bildirimleri olduğu ortaya çıkmıştı ve bu oradan kaybolma durumunun da uygunsuz içerikler sebebiyle olabileceği düşünülüyor ancak henüz ne Apple ne de Tumblr sorunun sebebine dair bir açıklama yapmış değil.