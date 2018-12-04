NSFW içeriklere yer vermesi ve yetişkin içerik paylaşılabilmesiyle bilinen Tumblr, sözleşmelerinde büyük değişikliklere gidiyor.

Alibaba ve Tumblr gibi platformlara yaptığı yatırımlar sayesinde internet sahnesinden silinmeyen Yahoo, Verizon’a satılmıştı. Verizon’un yaptığı değişiklikler şimdiye kadar Tumblr komünitesini derli toplu tutmaya yönelikti ancak firma bu sefer çok ciddi bir adım attı.

Tumblr, çocuk pornosuna yer verdiği gerekçesiyle iOs uygulama marketi App Store’dan geçici süreliğine çıkarılmıştı. Öyle görünüyor ki bu durum, Verizon için bardağı taşıran son damla oldu.

17 Aralık’ta devreye girecek olan yeni yazılım, seks içeren tüm resim, video, gif ve illüstrasyonları siteden kaldıracak. Ayrıca insan cinsel organı ve kadın göğüs ucu içeren içerikler de silinecek. Yazılı olan erotik içerikler, politik ya da haber değeri taşıyan çıplaklık, sanatta bulunan çıplaklık ise sitede yer almaya devam edecek. Ayrıca, sağlıkla ilgili içerikler ve annelerin bebeklerini emzirmesi sitede yer almaya devam edecek.

Şimdiye kadar NSFW ve yetişkin içeriğe izin vermesiyle tanınmış olan Tumblr’ın CEO’su Jeff D’Onofrio ise bu hareketin, komüniteleri için güzel bir ortam yaratacağını savunuyor.